«Не оставлять же было девушку в беде». Полицейские наградили пермского школьника, в одиночку скрутившего 46-летнего грабителя

Егору Новикову вручили благодарственое письмо Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В полиции наградили пермяков, задержавших преступников. Благодарственные письма начальник краевой полиции Юрий Пепеляев вручил курьерам из службы доставки еды. Дмитрий Родин, Владимир Лебедев и Вячеслав Яковлев задержали серийного вора велосипедов, на счету которого три десятка краж. Они ехали на обед и заметили подозрительного мужчину на велосипеде, который скинул противоугонный трос на землю. Курьеры сразу же сообразили, что перед ними вор и помчались вслед за преступником. Спустя время они догнали его, задержали и передали прибывшим на место полицейским. Позже выяснилось, что вор оказался серийным.

Также награду получил ученик 64-й школы Егор Новиков. 16-летний школьник шел с мамой и младшей сестренкой в магазин, когда услышал крики о помощи. «Стойте здесь», - сказал он маме и пошел узнавать, что случилось.

- Я обошел дом и увидел, как девушка борется с мужчиной, пытаясь вернуть свой телефон, который он отобрал у нее, - рассказал "Комсомолке" школьник. - Я подошел, забрал у мужчины мобильник и вернул его девушке.

Пока Егор отвлекся на девушку, грабитель сбежал. Парень бросился вслед за ним. Тот, увидев преследователя, свернул во двор, но понял, что дальше бежать некуда.

Вначале мужчина попытался уговорить подростка отпустить его. Но не удалось.

- Тогда он попытался сопротивляться, но у него ничего не вышло, - снисходительно говорит Егор. - Я его заломал и привел туда, где оставалась девушка.

После этого школьник сдал задержанного им грабителя приехавшим на вызов полицейским. Оказалось, 46-летний мужчина уже был ранее судим.

Егор увлекается баскетболом, полгода занимался смешанными единоборствами. Так что вступить в борьбу со взрослым мужчиной не побоялся.

- Я поступил, как считал нужным, - рассказал Егор. - Не оставлять же было девушку в беде. Я уверен, что всегда надо помогать людям. И если ты помогаешь кому-то, тебе потом тоже кто-нибудь поможет.

- Он обычный подросток, - говорит Ирина, мама Егора. – Но, видно, в самом деле, человечный у нас получился. Очень мне помогает, с сестренкой много занимается. Для нее он и старший брат, и отец.

О будущей профессии Егор еще не слишком задумывался: «Школу сначала надо окончить», - говорит он. Но не исключает, что свяжет жизнь с правоохранительными органами.

- По факту грабежа возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции. - Налетчик заключен под стражу, он уже дал признательные показания.

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