Пермский школьник задержал 46-летнего грабителя

Егор остановил взрослого грабителя Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

16-летний пермяк Егор Новиков пошел с мамой в магазин.

- Мы шли по улице, и тут я услышал крики о помощи, - рассказывал потом в полиции подросток. - Обошел дом и увидел, как девушка борется с мужчиной, пытаясь вернуть свой телефон, который он отобрал у нее. Я подошел, забрал у мужчины мобильник, вернул его девушке.

Пока Егор отвлекся на девушку, грабитель сбежал. Парень бросился вслед за ним. Тот, увидев преследователя, свернул во двор. Но там оказался тупик. Поняв, что дальше некуда бежать, мужчина напал на подростка.

- Он попытался сопротивляться, но у него ничего не вышло, - снисходительно говорит Егор.

После этого школьник сдал задержанного им грабителя приехавшим на вызов полицейским. Оказалось, 46-летний мужчина уже был ранее судим.

- Я поступил, как считал нужным, - объяснил Егор. – Не оставлять же было девушку в беде. Я уверен, что всегда надо помогать людям. И если ты помогаешь кому-то, тебе потом тоже кто-нибудь поможет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в полиции. - Налетчик заключен под стражу, он уже дал признательные показания. А подростка за смелость и решительные действия мы планируем поощрить.

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