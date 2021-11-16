«Он, бедный, весь окоченел». В Пермском крае спасли мужчину, провалившегося под лед на Чусовой

Фото: 106 пожарная часть ОППС Пермского края

Мороз в Прикамье установился совсем недавно. И лед на реках хоть и кое-где схватился, но еще очень тонкий. Тем не менее, субботним вечером 32-летний житель Верхнечусовских городков Станислав Григорьев решил перейти Чусовую по льду.

Стасу оставалось чуть более 60 метров, но тут тонкий лед под ним проломился, и мужчина оказался в холодной воде. Он начал пробиваться к берегу, но холод сковывал руки. Крики о помощи услышала Юлия Макарова и Андрей Разбойников, живущие неподалеку от реки. Они вызвали спасателей и сами бросились на помощь.

Юлия разговаривала с Станиславом и убеждала немного потерпеть. А Андрей тем временем принес из дома резиновую одноместную лодку и накачал ее. Он рассчитывал, что лед удержит лодку, и по нему он доскользит до тонущего человека. Но лед сразу проламывался.

К этому времени к реке приехали пожарные из Верхнечусовской части: Константин Бобриков и Николай Газимов. Он помогли Андрею спустить на воду лодку, обвязали его спасательной веревкой и дали пожарный топор, чтобы прорубать лед.

- Пробиваться было сложно, толщина льда около 2 см, алюминиевым веслом лед не ломался, при помощи топора получалось медленно, - объясняли пожарные.

Андрей добрался до молодого человека, обвязал его веревкой и попытался грести в сторону берега. Но понял, что лодка с человеком сбоку не проходила в узкий проход. К тому же днище лодки порвалось о кромку льда. Андрей с трудом затащил Стаса в полусдутую лодку, развернул ее, чтобы грести обратно, своим телом налег на Стаса, чтобы чувствовать его и крикнул пожарным, чтобы те тянули веревку.

- Одной веревки не хватило, мы принесли вторую, привязали ее, так и вытянули, - рассказал «Комсомолке» Николай Газимов. - Мужчина, бедный, весь окоченел – около часа в воде провел, его только вытащили, сразу на носилки - и в скорую, которая уже ожидала на берегу.

- Сейчас состояние уже хорошее, - сообщила мама Стаса Марина Харченко. – Его перевели из реанимации в хирургию. Огромное спасибо Андрею и Юле. Если бы не они, мой сын бы утонул.