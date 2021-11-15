Мужественным поступком курсантов Стаса Уфимского (слева) и Кирилла Гурьянова гордятся в речном университете. Фото: ПФ ВГУВТ

Ноябрьским вечером на Каме неподалеку от плотины ГЭС разыгрался настоящий речной шторм, ветер усиливался и уже поднимал полуметровые волны. Темнело, и два курсанта-третьекурсника, которые выехали порыбачить, решили срочно возвращаться на базу на Гайве, где взяли напрокат деревянную лодку. Вдруг в темноте они услышали слабые крики, которые доносились с середины реки. И решили грести туда. Потом увидели среди волн голову человека, который барахтался в воде. И принялись его спасать.

- Мы решили его не затаскивать в лодку, - рассказывает студент Пермского филиала Волжского университета водного транспорта Стас Уфимский. - Волны просто опрокинули бы нас втроем. Решили так: один подхватит рыбака подмышки, другой будет грести в сторону ближайшего берега.

Выгребать приходилось против ветра, но ребята старались изо всех сил. Они понимали, что в ледяной воде спасенный ими рыбак долго не протянет.

- Было холодно, но у нас семь потов сошло, - вспоминает однокурсник Стаса Кирилл Гурьянов. – Когда мы пристали к берегу возле поселка Молодежный, лично у меня просто не было сил. Спасенный нами мужчина сам добрел до машины, которую оставил поблизости. Он сказал, что сможет доехать домой. Когда садился в автомобиль, не забыл попросить номера наших телефонов, чтобы после поблагодарить.

Рыбак, которого спасли курсанты, говорит, что уже мысленно попрощался с родными.

- Я действительно обязан ребятам жизнью, - рассказывает сейчас Евгений. – Я отправился в тот вечер на реку на лодке-надувнушке. Уже темнело, и на реке началось волнение. Когда нагнулся вытащить из воды леску со светящимся поплавком, волна опрокинула лодку. Пробовал плыть к берегу, но студеная вода быстро сковала все тело. Вдалеке проплывала моторка, я громко кричал, но меня, видимо, не услышали. Так я и качался на ледяных волнах. Я уже стал вспоминать родных, в мыслях попрощался с женой. И тут вдруг из темноты появилась деревянная весельная лодка.

На следующий день Евгений встретился с курсантами, чтобы еще раз поблагодарить ребят, от всей души пожал им руки. Его жена Елена написала в Пермский филиал Волжского госуниверситета речного транспорта благодарственное письмо.

- Я считаю, что это геройский поступок! – говорит она. - Когда муж рассказал мне, как он пытался плыть, как у него немели ноги, как захлебывался водой, я поняла, что шансов спастись самому у него не было.

Руководители вуза передали информацию о случившемся в ГУ МЧС Пермского края.

- Мы считаем, что наши парни настоящие герои! – говорит их классный руководитель Тамара Лаговская. – Они действовали и мужественно, и грамотно. Я сейчас объясняю курсантам на их примере, как важно не растеряться в экстремальной ситуации и все сделать правильно. Стас и Кирилл оба мечтают стать судоводителями, в этом году они проходили практику, работали матросами на теплоходах, и капитаны их очень хвалили! Мы все желаем им успеха в жизни и попутного ветра!

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