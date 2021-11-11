Трехлетняя Соня из Перми прилетела в Вашингтон на спасительную операцию

Соня с мамой и племянником женщины прилетели в Штаты. Фото: Instagram mama_shilo_popov

- Кто говорил, что нас не пустят? Нас пустили, - говорит после бессонных суток Юлия Попова, мама трехлетней Сонечки из Перми, которая улетела в США на сложную спасительную операцию. - Я еще не верю, что мы это сделали! Еще вчера мы переносили дату операции и собирались возвращаться домой, но муж уговорил лететь. На свой страх и риск мы купили билеты, хотя были без прививок, ведь с 8 ноября в Штаты начали пускать только с американской вакциной или вакциной, которая одобрена ВОЗ. «Спутник», которым я сделала прививку два месяца назад, в их число не входит.

Напомним, трехлетняя девочка Соня из Перми родилась со множественными пороками развития. Ее диагноз - экстрофия клоаки - это врожденная патология внутренних органов. Почти с рождения Соня живет со стомой. Уже на третий день жизни она перенесла свою первую операцию, потом были еще и еще...

И российские врачи сделали все, что можно было. Вернуть Соне здоровье согласились в клинике Children’s National Hospital в США, но счет на операцию был огромен.

Миллион девочке собрали неравнодушные люди, остальное – два чудесных волшебника, которые появились в жизни Сонечки.

Еще один корвалольный вопрос у малышки с мамой возник по пути в Америку - вопрос с получением визы и паспортов. Чтобы получить визу, они полетели в Казахстан. Один раз в получении им отказали, но потом одобрили. Обычно в паспорт визу ставят за один-два рабочих дня. Но из-за отказа все сдвинулось, и Соня не успевала на первый прием в детский национальный центр, назначенный на 10 ноября.

Долгожданные визы получены. Фото: Instagram mama_shilo_popov

По электронной переписке Юлии удалось договориться с клиникой о переносе приема на 12 ноября. Но до последнего оставался открытым вопрос с вакцинацией.

- Есть исключения, по которым в Штаты пускают без прививок, и есть несколько пунктов, под которые мы, якобы, подходим. Но подробно растолковывать эти исключения нам никто не мог, - объясняет женщина. - Самое страшное было проходить таможню, но все оказалось гораздо проще, чем мы думали. В Вашингтоне на таможне нас спросили цель приезда, подтверждающие документы на лечение, оплату и бронь отеля. Про прививки и ПЦР-тест даже не спрашивали, хотя все было.

В итоге 10-часовой перелет позади и уже завтра Сонечка встретится с доктором, который будет оперировать ее.

- Мы благодарим всех, кто помогал и поддерживал нас, - говорит мама девочки.

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