Она лежала со связанными руками, а рядом - голова: выяснились страшные подробности убийства беременной женщины и ее отца в Перми

Подсудимый воспользовался статьей 51 Конституции Российской Федерации и отказался от дачи показаний Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Какое наказание вы считаете справедливым для подсудимого, - спросил судья мать 21-летней беременной девушки, которую обезглавил собственный муж.

- Самое жестокое, самое максимальное, хочу, чтобы с ним поступили так же, как и он с моей дочерью, - рыдая ответила убитая горем мать.

В Пермском краевом суде прошло первое заседание по делу об убийстве двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью. Чудовищное преступление, напомним, произошло 3 февраля 2021 года в микрорайоне Заостровка. В квартире на улице Есенина 26-летний Шохназар обезглавил свою 21-летнюю беременную жену Шабнам, а после, встретив на улице ее отца Ходжикурбо, погнался за ним, догнал, и стал наносить удары ножом, отчего тот скончался на месте. После содеянного мужчина вернулся в квартиру.

Члены таджикской диаспоры и родственники убитых хотели линчевать Шохназара, но подоспевшие сотрудники полиции не допустили самосуд. Они выстроились в оцепление у дома, а позже доставили подозреваемого в отдел. На допросе он признался, что в тот день беременная жена сказала ему, что хочет сделать аборт, развестись и жить с отцом. Именно это и стало причиной его жестокого преступления.

Жильцы дома, ставшие свидетелями того, как убийцу задерживали, рассказали, что когда его выводили, он сильно кричал, плакал. Фото: очевидцы

На заседании присутствовал сам обвиняемый, его адвокат, гособвинитель, переводчик и потерпевшие - мать, брат и дядя убитой девушки, а также их представитель. Потерпевшие и подсудимый общались с помощью переводчика. В начале заседания судья предупредил его об ответственности за ложный перевод и попросил потерпевших рассказать в деталях о событиях того дня и о том, какие отношения были между подсудимым и убитыми.

«Шохназар и Шабнам сыграли свадьбу в марте 2018 года, - рассказывает мать убитой девушки. - Жить стали у отца Шохназара. После бракосочетания моя дочь забеременела, но из-за проблем со здоровьем плод не развивался, и по рекомендации врачей она сделала аборт. После аборта дочь сильно заболела. Но ни Шохназар, ни его семья за ней не ухаживали. Она лежала дома вся больная, ей не вызывали врачей и не давали никаких таблеток. Когда я вызвала ей доктора, отец Шохназара Обоз устроил скандал и сказал, что сейчас моя дочь находится в его семье и обращаться он с ней будет так, как посчитает нужным. С виду, на людях, Шабнам и Шохназар выглядели счастливой парой, но за этой ширмой скрывались тирания и деспотизм. Она даже не могла нормально перемещаться по квартире, когда там были посторонние. На балконе для нее сделали специальный вход, через который она приносила еду для свекра, чтобы не сталкиваться с другими мужчинами, а общаться ей позволяли только с мужем.

Вскоре у них родились двое детей. Шохназар не покупал ни еду, ни одежду ребятишкам, и я тайком приносила дочери вещи и продукты. Когда Шохназар узнал об этом, разразился очередной скандал. Зачастую во время ссор он припоминал сумму, которую отдал за калым (плата за невесту - Ред.). Так и в этот раз он снова напомнил, что заплатил за Шабнам 150 тысяч рублей. Я сказала, что в последствии эти деньги были потрачены на них же и напомнила, что наша сторона отдала за свадьбу 400 тысяч рубелей. Шохназар стал меня оскорблять, сказал, чтобы я не вмешивалась в их отношения и больше к ним не приходила».

Когда мать попросили вспомнить о событиях того страшного дня, она разрыдалась и начала проклинать убийцу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спустя четыре месяца после рождения второго ребенка Шабнам вновь забеременела. Но врачи сказали, что из-за маленько срока между беременностями плод не развивается и беременность может быть опасна для ее здоровья. Шабнам хотела сделать аборт. Но Шахназар и его отец настаивали на родах. По словам матери убитой, ребенок Шахназару нужен был только для того, чтобы получить статус многодетной семьи, а с ним - маткапитал, которым он хотел погасить ипотеку, за недавно купленный дом, а новорожденного он хотел отдать своему старшему брату.

- Дочь не хотела рожать, жаловалась, что Шохназар не ухаживает за ней, не содержит, даже не покупает витамины, необходимые для беременности, - вспоминает мать убитой. - Все это время он запирал ее в квартире, без ключей, она не могла даже выйти на улицу. Порой даже продукты мы ей передавали через балкон с помощью веревки. Не выдержав такого отношения я рассказала обо всем мужу. Он обещал поговорить с Шахназаром и Обозом, также говорил, что семья молодая и ее необходимо сохранить.

Дядя убитой девушки Сайджон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И разговор между двумя отцами состоялся. Как рассказал на суде дядя убитой девушки Сайджон, за день до трагедии Обоз пришел на работу к Ходжикурбо.

- О чем конкретно они говорили, я не знаю, нам запрещено слушать разговоры старших, - говорит Сайджон. - Но после их беседы Ходжикурбо выглядел расстроенным. Мне он ничего не говорил, и я его ни о чем не спрашивал. На следующий день нас пригласили на свадьбу друзей - в кафе рядом с домом. Ходжикурбо был без настроения, ничего не ел и не пил. Вскоре я засобирался домой и предложил проводить его, но он сказал, что у него дела, и мы разошлись. А через полчаса мне позвонил племянник и сказал, что на Ходжикурбо напали. Когда я приехал, он уже был мертв, мне стало плохо и друзья увели меня домой.

На вопрос судьи о том, какое наказание, по его мнению, заслуживает подсудимый, Сайджон ответил: «Пожизненное заключение».

По словам брата убитой девушки, влияние на Шохназарова имел только его отец, он подчинялся и слушался только его Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последний потерпевший - брат убитой девушки Михрус - сказал на суде, что испытал одно из самых сильных потрясений в своей жизни. Когда он зашел в квартиру и увидел свою сестру без головы и со связанными руками, он упал в обморок. Михрус считает, что Шохназар заслуживает смертной казни.

Гособвинитель рассказал, что Шохнозар нанес Ходжикурбо не менее 60 ударов ножом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сам подсудимый воспользовался статьей 51 Конституции Российской Федерации и отказался от дачи показаний. В конце заседание судья озвучил иски, которые потерпевшие предъявили подсудимому. Так, мать убитой девушки запросила 7 миллионов рублей - один миллион в качестве компенсации за причиненные моральные и нравственные страдания ей и 6 миллионов - остальным членам семьи. Дядя убитой подал иск в 1 миллион 612 тысяч, из которых миллион - компенсация за моральные и нравственные страдания, а 612 тысяч - компенсация расходов за похороны. Брат убитой запросил 1 миллион рублей в качестве компенсации за моральные и нравственные страдания.

Следующее судебное заседание назначено на 8 ноября.

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