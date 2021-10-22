Нерабочие дни в Пермском крае с 25 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Рассказываем подробно, что и как будет работать в Пермском крае с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае период с 25 октября по 7 ноября 2021 года объявлен нерабочими днями. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. Согласно документу нерабочие дни не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения.

Как такового запрета на работу для организаций нет, работать продолжат как организации с непрерывным производственным процессом - аптеки, больницы, организации, обеспечивающие население продуктами питания, адвокаты, нотариусы, ЗАГС, МФЦ , гостиницы, транспортные предприятия, занимающиеся перевозкой граждан, так и непродовольственные организации. Однако для некоторых организаций все же ввели некоторые ограничения, а детсады и школы ушли на каникулы. Рассказываем подробно, что и как будет работать в Пермском крае с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

Детсады и школы

Большинство школ Пермского края уходят на каникулы с 25 октября и будут отдыхать до 7 ноября. Лишь некоторые школы уйдут на каникулы с 27 октября. Детские сады не будут работать с 25 октября по 3 ноября. На это время в детских садах будут работать дежурные группы. Детей могут привести в сад те, кто работает в отраслях непрерывного цикла и организациях жизнеобеспечения. Рекомендуют ходить в сад и тем детям, которые находятся в социально-опасном положении. Справку с места работы родителей никто просить не будет. Возможно, в садах сформируют разновозрастные группы.

Магазины, торговые центры, рестораны, кафе

Торговые центры, кафе, рестораны и магазины работать будут. Однако для организаций (за исключением продовольственных магазинов), работающих в ТЦ, ТРЦ и ТРК с площадью торговых залов свыше 400 кв. метров и общепитов вводится так называемые фильтры безопасности в виде системы QR-кодов. Продажа товаров и оказание услуг будут оказывать только иммунизированным посетителям.

Аптеки, отделения почты, банки

Все отделения почты, аптеки и банки будут работать в штатном режиме.

При этом власти рекомендуют руководителям организаций перевести на удаленный режим работы максимально возможно количество сотрудников. Подчеркнем, по итогам оценки эпидемической ситуации за период с 25 октября по 7 ноября оперштаб не исключает введения дополнительных мер по борьбе с COVID-19. В частности, с 30 октября в Прикамье может быть введен режим строгой самоизоляции для не переболевших коронавирусом в течение 6 месяцев и не привитых. Члены оперштаба рекомендуют до этого периода пройти вакцинацию.

Подробнее об ужесточении проверок QR-кодов в Пермском крае читайте в нашем материале.

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