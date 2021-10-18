«Еще не все родители нашли своих детей»: что происходит в школе в Пермском крае, где произошла стрельба

Мальчик выстрелил два раза в дверь и потолок.
Около 8 утра 18 октября в поселке Сарс Пермского края произошло ЧП, шестиклассник пришел с оружием в школу и открыл стрельбу. Подростка обезвредили, к счастью, никто не пострадал.
Как уточнили «КП» местные журналисты, после стрельбы в школе не всех детей успели эвакуировать. Часть школьников заперли в учебных классах, внутрь никого не пускают. Родители ходят у школы и не могут дозвониться детям
Школьник зашел в школу еще до начала занятий. Поднялся на второй этаж. Предположительно, оружие он взял у отца.
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