«В дыму разглядел лежащего мужчину». Участковый из Пермского края спас человека на пожаре

Старший участковый уполномоченный полиции Алексей Петров выехал на дежурство и увидел пожар в доме. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

28 сентября в селе Березовка загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Центральная. Поблизости оказался старший участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Алексей Петров. Он выехал на дежурство и заметил клубы дыма, идущие от одного из домов. Полицейский поспешил к месту происшествия.

- Алексей Петров забежал в подъезд и понял, что в квартирах первого этажа людей нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - На втором этаже он обнаружил квартиру, закрытую изнутри. Пламя рядом с ней охватило одну из стен и потолок.

- Стучал в дверь квартиры, кричал, но никто не открывал, - рассказывает сам полицейский. - Тогда принял решение взломать дверь. В комнате в дыму разглядел на диване человека. Безуспешно попытался его привести в чувство, но мужчина не реагировал. Медлить было нельзя, огонь мог перекинуться на квартиру, поэтому я взвалил гражданина на плечо и вынес его из дома.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

На свежем воздухе мужчина стал приходить в себя и только после этого участковый приступил к своей непосредственной работе: опрашивал очевидцев и уехал только после того, как огонь был потушен.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, но благодаря грамотным и своевременным действиям участкового, жизнь человека была спасена.