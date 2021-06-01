Открыл дверь - навалилась стена огня: 23-летний парень из села в Пермском крае спас на пожаре пять человек

Федор получил небольшие ожоги спины, руки и ног,

- Воскресное утро 30 мая, мы все мирно спим, - вспоминает 23-летний Федор Поспелов из села Мазунино под Кунгуром. - Мы - это я, моя жена, наш новорожденный сынишка, мама и друзья - семейная пара, которая приехала к нам в гости помочь с огородом.

Федор проснулся первым в 8.45, встал и попытался выйти на улицу, но когда открыл дверь в сени, тут же захлопнул их: на него навалилась стена огня.

- Дому нашему более полувека и в сенях произошло короткое замыкание, из-за которого загорелись крыша и надворные постройки, - объясняет молодой человек. - В комнатах ни треска, ни жара не было, а за дверью - пламя, отрезавшее нам путь к спасению.

Первым делом глава семейства крикнул взрослым, что были в доме: «Пожар!» Все тут же подскочили, не понимая, что делать и куда бежать. Федор сказал всем идти к окнам, а сам в это время схватил на руки спящего сынишку, которому исполнился лишь месяц от роду, открыл окно и выпрыгнул на улицу. Там положил малыша, который даже не проснулся, в коляску, отвез на безопасное расстояние и снова побежал к дому.

Сгоревший дом. Фото: Федор Поспело

- Я запрыгнул и помог сначала выбраться жене, потом маме, а затем друзьям, - вспоминает мужчина. - А потом еще трижды заходил в комнаты, по которым уже начинал гулять огонь, чтобы попытаться спасти хотя бы документы, но кроме двух сотовых телефонов так ничего в дыму и не нашел. Пока спасал своих, получил небольшие ожоги спины, руки и ног, но все живы, и это сейчас главное.

- Мой муж молодец, не растерялся, все правильно сделал, и все мы остались целы, - хвалит Федора супруга Виктория.

В МЧС рассказали, что в тушении пожара принимали участие 17 человек и пять единиц техники, площадь возгорания составила 229 квадратных метров. То есть дом, где жила семья, и все надворные постройки сгорели.

Сгоревший дом. Фото: Федор Поспело

- На первое время нас приютили родственники, а односельчане собрали вещи первой необходимости, за что всем огромное спасибо, - говорит Федор. - А вот дом нам придется строить новый, и здесь помощь неравнодушных людей нам бы не помешала. Я в нашей семье работаю один - сборщиком пластиковых конструкций, жена сидит в декрете с малышом.

Все, кого не оставила равнодушными беда молодой семьи с грудным ребенком на руках, могут откликнуться и перевести посильную сумму на счет, привязанный к номеру телефона 8 902 83 510 74 Федор Александрович П.

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