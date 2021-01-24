«Обреченно стоял в горящей комнате и ревел». Житель Прикамья рассказал, как спас на пожаре 5 детей

Один из детей находится в реанимации в тяжелом состоянии. Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

Настоящее проявление человеческого храбрости, героизма и отваги произошло накануне в Березниках. Днем в субботу, 23 января, на первом этаже пятиэтажки произошел пожар. В объятой огнем двухкомнатной квартире оказались запертыми пять детей в возрасте от полутора до 12 лет.

По счастливой случайности рядом с горящим домом проходил 30-летний житель Березников Павел Радаславский, узнав, что в квартире находятся дети, он бросился в объятое огнем помещение и спас от страшной смерти пять детишек.

- Я шел выкидывать мусор, - вспоминает Павел. - Меня окликнул пожилой мужчина: «Молодой человек, тут рядом дом горит, дети кричат». Я быстро побежал на место. Подбегая к дому, увидел, как из окна первого этажа валит густой черный дым и вырываются языки пламени, а и в соседнем окне вся в слезах стоит маленькая девочка. Когда я подбежал, она закричала: «Дяденька, помогите, спасите!».

Павел попросил ребенка открыть окно и проник в помещение.

- Посреди объятой огнем комнаты я увидел маленького мальчика в одних трусиках и футболке, - вспоминает Павел. - Его тело было в ожогах, он обреченно стоял и ревел. Я сказал девочке хватать братика и идти в коридор, а сам пошел проверять соседние комнаты.

В одной из комнат оказалось еще трое детей. Павел рассказывает, что все происходило настолько быстро, что он уже не помнит в деталях, как искал и спасал ребятишек.

- В входную дверь начали стучать люди, я открыл и на пороге увидел девушку и молодого человека, - вспоминает Павел. - Вместе мы начали выводить детей, на ходу надевая на них обувь. Успели взять какое-какие документы и выбежали сами, потому что огонь уже был везде.

Сгоревшая комната. Фото: Александра Иванова.

Благодаря Павлу и неравнодушным местным жителям удалось сохранить жизни 5 детей, также из горящей квартиры спасли и хомячка. Девушка, которая помогала Павлу до приезда врачей, забрала ребятишек к себе домой и накормила.

- Самая маленькая девочка у меня на руках сидела, все грудь искала, - сквозь слезы улыбается девушка, помогавшая Павлу.

Наталья Коляскина спасла детей из горящей квартиры Фото: из личного архива

Потом малышей увезли в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Как рассказали соседи ребятишек, их мама работает поваром, и она часто оставляла малышей одних в съемной квартире.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что проводят проверку по факту произошедшего и выясняют причину пожара. Сами же дети рассказали, что один из братьев, которому в мае должно исполниться 3 года, нашел спички и поджег ими диван. А потом не мог выйти из комнаты. Мальчик получил сильные ожоги. Его пришлось госпитализировать.

- Ребенок находится в реанимации, состояние тяжелое,- сообщили в краевой больнице имени Вагнера.

С ним сейчас находится его мама.

Поступок Павла высоко оценили сотрудники МЧС и, возможно, в скором времени его наградят.

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