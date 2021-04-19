«Вытащил из горящего дома». В Пермском крае мужчина спас на пожаре односельчанина

В Пермском крае мужчина спас на пожаре односельчанина. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В селе Уинское на улице Заречная 16 апреля произошел пожар в частном доме. Он мог закончиться трагедией, если бы на помощь не пришел 29-летний Андрей Смирнов. Он увидел, что из приоткрытого окна соседнего деревянного дома напротив идет дым. Мужчина не раздумывая побежал к нему. Внутри из-за дыма было почти ничего не видно. В комнате на ощупь, Андрей обнаружил на тлеющем диване мужчину, он был без сознания. Взяв его на руки, он вытащил хозяина дома на веранду и привел в чувство.

- Еще до приезда пожарных Андрей сбегал до реки, набрал 2 канистры воды и залил диван в доме, - рассказали подробности истории в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Благодаря ему огонь не смог распространился дальше по дому, площадь пожара составила 1 квадратный метр, поврежден был только диван.