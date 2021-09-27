Михаил Александрович в 1890-е годы. Фото с выставки "Пермский пленник".

Тайна гибели великого князя Михаила Александровича Романова остается нераскрытой уже более ста лет. Вернее, причина его смерти известна. В ночь на 13 июня 1918 года к пермской гостинице «Королевские номера» на улице Сибирской подъехали две коляски с большевиками и увезли великого князя и его секретаря Николая Джонсона (или, как сейчас его принято называть. Жонсона). Обоих расстреляли в лесу в Мотовилихе.

Но вот точное место гибели великого князя до сих пор неизвестно. Поиски его могилы ведутся более 20 лет. Вначале место захоронения пытались найти пермские журналисты и краеведы. И уже в десятый раз в Пермь приезжает международная поисковая экспедиция. Зарубежные и российские специалисты совместно пытаются найти место захоронения Михаила Романова.

«Королёвские номера», в которых жил в Перми Михаил Александрович. Фото с выставки «Пермский пленник»

Император или не император?

Часто Михаила Александровича называют последним императором России. И этому есть основания. 2 марта 1917 года Николай II подписал отречение от престола. А на следующий день отправил младшему брату телеграмму: «Прости, что не предупредил о своем намерении: не было времени. Навсегда остаюсь твоим преданным братом. Молю Бога помочь тебе и нашей стране. Твой Ники».

- В результате Февральской революции Николай II отрекся от престола в пользу младшего брата, - рассказывает пермский историк Лев Перескоков.- События развивались так быстро и непредсказуемо, что сам великий князь Михаил Александрович узнал о том, что стал императором всея Руси, только утром 3 марта. Для него это известие было неожиданно, он к этому был абсолютно не готов. Он считал, что будет регентом при малолетнем императоре Алексее. Даже члены семьи Романовых не приняли Михаила в качестве императора.

И тому были причины. Сын Александра III, младший брат императора Николая II Михаил был не только блестящим офицером, командиром кавалергардского полка, но и героем скандального романа, всколыхнувшего всю Европу.

В 1907 году на балу в офицерском собрании Михаил познакомился с женой одного из офицеров - Натальей Вульферт. Великосветский роман перерос в серьезную страсть. В 1910 году у Михаила и Натальи родился сын, а спустя два года великий князь тайно обвенчался в Вене с любимой. Из-за морганатического брака с дважды разведенной женщиной (до Вулферта Наталья уже была замужем) император лишил брата всех государственных званий и прав наследства, огромные имения великого князя были переданы под государственную опеку, а самому Михаилу запретили возвращаться в Россию.

И только начавшаяся Первая мировая война заставила императора пойти на уступки. Великий князь не только вернулся на родину, но и отправился на фронт. За храбрость он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. И в тяжелый момент отречения от престола император передал брату всю полноту власти.

Почему тот отказался от нее?

- У Михаила Александровича не было возможности с кем-нибудь посоветоваться, у него не было никакой поддержки, - говорит Лев Перескоков. - И, положившись на своих знакомых депутатов Государственной Думы, он последовал их рекомендациям. Был составлен акт отложенного права на престол. Уточняю - это не отречение и не манифест. Михаил не только оставался легитимным преемником на престол, но и фактически являлся императором. Потому что Николай был самодержцем,и последнее слово было за ним. Он сказал: «Михаил Александрович - император», - значит, так оно и должно быть. Однако события развивались по наихудшему варианту. И появилось Временное правительство, которому передавались полномочия по управлению страной. Но полномочия временные - до создания Учредительного собрания, которое должно было определить форму правления страной.

Но, как известно, большевики, пришедшие к власти, не позволили созвать Учредительное собрание, в котором они бы оказались в меньшинстве. В результате в марте 1918 года Михаил Александрович оказался в ссылке в Перми.

Пермская ссылка

- Так как из-за долгого переезда у Михаила Александровича обострилась язва, вначале его поместили в тюремную больницу, а сопровождавших - в тюрьму, - продолжает историк. - Потом пришла из Москвы директива- выпустить на свободное проживание. Ну, свободное, конечно, громко сказано. И великого князя, и его свиту держали под наблюдением. Они поселились в «Королевских номерах», где чуть ли не весь персонал работал на ЧК.

В июне 1918 года в связи с приближением к Перми Колчака было принято решение расстрелять Михаила Александровича. Иначе он мог стать символом для белого движения.

«Стали распространяться слухи о том, что не худо бы вновь на престол пригласить Михаила.Держать в такой обстановке Михаила было невозможно», - вспоминал уже в 1958 году председатель Уральского ревкома Горшков-Касьянов.

Убийство замаскировали под похищение

Явная директива о расстреле великого князя в Пермь не поступала.

- Но я не думаю, что пермские большевики убили великого князя без разрешения Москвы, - считает Петр Сарандинаки, основатель международного фонда S.E.A.R.C.H., занимающегося поиском останков членов русской царской фамилии, убитых в ходе революции и Гражданской войны. -Указание, хоть и негласное, было.

Петр Сарандинаки в 10-й раз организовал международную экспедицию в Пермь, посвященную поискам останков Михаила Романова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Убийство произошло ночью и тайно. Его попытались замаскировать под исчезновение. Якобы выкрали великого князя некие неизвестные люди. Не зря вскоре после убийства в пермской газете появилась заметка о похищении Михаила Романова:

«В ночь с 12 на 13 июня, в начале первого часа по новому времени, в «Королевские номера», где проживал Михаил Романов, явилось трое неизвестных в солдатской форме, вооруженных. Они прошли в помещение, занимаемое Романовым, и предъявили ему какой-то ордер на арест… Вызванные по телефону члены Чрезвычайного комитета прибыли в номера через несколько минут после похищения».

Поэтому и место захоронения было скрыто. А когда спустя несколько лет убийцы начали публиковать свои воспоминания, каждый из них описывал события той ночи по-своему.

«Мы проехали керосиновый склад (бывший Нобеля), что в шести километрах от Мотовилихи. По дороге никто не попадал. Отъехавши еще с версту от керосинового склада, круто повернули по дороге в лес направо, - писал один из них. - Зарывать нам нельзя было, т. к. светало быстро и недалеко от дороги. Мы только стащили их вместе, в сторону от дороги, завалили прутьями и уехали в Мотовилиху. Зарывать ездил на другую ночь тов. Жужгов с одним надежным милиционером».

- В воспоминаниях, написанных убийцами, есть разночтения, - рассказывает Петр Сарандинаки. - Один говорит: поехали по Соликамскому тракту, повернули по дороге в лес направо через 4 километра, другой - через 5. Кто-то пишет, что убили в 200 саженях от тракта, кто-то - в 300 саженях. Из-за этого район, где мы ищем, увеличился от 100 метров до километра по ширине. Мы искали в районе реки Большой Язовой, разделиввсю эту площадь на несколько участков и обследуя каждый из них, чтобы сказать - что здесь точно захоронения нет.Это тоже очень важно.

Раскопки пока не дали никаких результатов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Петр Сарандинаки занимается поисками останков царской семьи много лет. К этому его привела история его собственной семьи.

- Моим прадедом был генерал-лейтенант Сергей Розанов, - говорит Петр Александрович. - Это он, войдя с войсками Белой гвардии в Екатеринбург, приказал снести забор Ипатьевского дома. А его адъютант Кирилл Нарышкин, который впоследствии женился на его дочери и стал моим дедом, первым спустился в подвал дома, где произошло убийство. Прадед тогда не посмел зайти туда. Другом прадеда был Николай Соколов, расследовавший дело об убийстве царской семьи. И сундучок с вещественными доказательствами, которые удалось собрать, пока Екатеринбург и Пермь находились в руках белых, одно время хранился в нашем доме.

Два креста на Гайве

Все эти годы экспедиция разыскивала место захоронения Михаила Романова и Николая Джонсона на левом берегу Камы, в Мотовилихе, там, где проходил Соликамский тракт. Пять километров проехали убийцы по этой дороге или шесть - но само направление сомнений не вызывало.

Возможно, после расстрела останки были перезахоронены? Были и такие версии. Но в таком случае, где искать могилы? По этому поводу не было даже таких ненадежных указаний, как мемуары убийц.

И вдруг обнаружилось свидетельство очевидца.

- В этом году к нам обратилась жительница пермского микрорайона Гайва Наталья, - рассказывает участник экспедиции, сотрудник музея политических репрессий «Музей-36» Вячеслав Дегтярников.- Она рассказала, что в 1963 году, когда ей было 8 лет, мама привела ее к устью реки Гайвы, в то место, где она впадает в Каму. Там стояли два креста. И мама сказала Наталье, что здесь покоятся последний русский царь и его друг.

Откуда об этом узнала мама Натальи? Эту историю женщине передал ее отец, дедушка Натальи. А тот,в свою очередь, услышал ее от своего старшего коллеги, который в 1918 году жил в Мотовилихе.

- Мотовилихинец рассказал, что к нему тогда приехали два фаэтона, в одном находились вооруженные люди, а в другом - два трупа, - продолжает Вячеслав Дегтярников. -В одном из них он узнал тело великого князя. Трупы занесли к нему в дом, потребовали какую-нибудь емкость. Тот достал большой «пузырь», что-то вроде стеклянной бочки, в которой квасили капусту. Капусту его заставили выкинуть, а трупы расчленить и положить останки в этот пузырь. Затем мотовилихинец в сопровождении кого-то из тех людей на лодке переправился через Каму. В устье Гайвы якобы находилось старое кладбище, на котором хоронили утопленников. Там уже находилась вырытая могила, в которую он зарыл емкость с останками. На том месте он потом поставил два креста и присматривал за ними всю жизнь. А перед смертью он рассказал об этом дедушке Натальии завещал ему следить за крестами.

К месту захоронения вела булыжная дорога

Как оказалось, ранее Лев Перескоков видел эти кресты.

- Версия с Гайвой существовала и ранее, но у нас не было никаких оснований внимательно изучать ее,- говорит историк. - Но рассказ Натальи дал такие основания. И я вспомнил историю из глубокого детства. Я родился в Верхней Курье, потом мы переехали в Запруд, но часто ездили через КамГЭС в Курью к знакомым - у моих родителей был автомобиль «Победа». И я как-то обратил внимание, что когда мы выезжаем из Соснового бора и начинается болотистая местность, в просветы между кустарниками видны кресты. Потом я специально разглядывал их из окна машины, но в одну из поездок, как раз в 1963- 1964 годах, этих крестов уже не увидел.

В памяти у Льва Перескокова осталось, что дорога на этом участке была мощена булыжником: крупными, плохо обработанными камнями.

- Мы выезжали на место, -говорит он. -Но там сейчас все кардинально поменялось. Старая булыжная дорога проходила ближе к берегу Камы, чем современная трасса. Так что сейчас будем поднимать старинные карты Перми, сравнивать их с современными, чтобы определить точное место расположения тех крестов. Возможно, там и находится могила великого князя.

Поддерживает эту идею и Петр Сарандинаки.

- Это первый раз за все годы экспедиций, что кто-то к нам пришел с версией, - объясняет он. - Считаю, нам надо проверить эту версию и посмотреть место с помощью радаров. Но уже в следующем году, со следующей экспедицией.

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