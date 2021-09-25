Близкие, друзья и коллеги прощаются с Сергеем Сарапульцевым: «Он всегда говорил, что все будет хорошо»

Фото: "Комсомольская правда - Пермь"

В Перми завершилась церемония прощания с руководителем краевого следственного управления Сергеем Сарапульцевым. На церемонии близкие, коллеги и друзья выражали соболезнования и сказали в адрес Сергея Юрьевича много теплых слов.

Юрий, отец Сергея Сарапульцева:

«Я потерял самого дорогого и близкого для нас человека, он ушел но навсегда останется с нами. Тут было сказано, что после окончания школы он действительно выбрал путь служению, именно служению. В то время, когда он начал службу, рядом были великие мастера, великие профессионалы. Его учителя в первый год службы признали его лучшим следователем. И в дальнейшем он становился лучшим следователем. Это все благодаря его учителям - низкий вам поклон, что вы пришли почтить его, царство ему небесное, Господи помоги!

«Мы учились в одной группе в институте, подружились, потом выяснилось, что день рождения у нас в один день, не было роднее человека, я его называю другом и братом. По характеру, по отношению к близким, к работе, мы как две капли воды. Помню, как в его жизни появилась Оля - жена, дочь Лиза и сын Валентин. Прости меня, где-то не услышал, что-то не почувствовал», - рассказал один из близких друзей Сергея Сарапульцева.

- Делай, что должен и будь, что будет - так он жил, - вспоминает ещё один друг. - Горько, что он принял такое решение. Он не гнался ни за званиями, ни за чинами. Светлая память.

Ольга, жена Сергея Сарапульцева:

- Я виню себя, что его не уберегла, я всегда его выслушивала, но в тот день меня не было дома. И если бы я была, я бы с ним поговорила и этого бы не было. Он был прекрасным мужем. Все, что вы сегодня сказали, - это все про него. Он был сильный, сильнейший, добрый, умный, он знал все. С ним всегда было весело, но последние три года он был другим. Я ему говорила: «Сергей, ну может, оставишь ты эту должность?» Мне не нужны ни звания, ни деньги, мне нужен он! Господи, как я его люблю, он был очень честным, самым честным. Господи, Серега, зачем ты это сделал.

«Я не верю, я как будто бы сплю или он как будто в командировку уехал, папочка, я тебя очень сильно люблю, не оставляй меня пожалуйста», - сказала дочь Сергея Сарапульцева.

«Мой папа - самый юмористический, самый сильный, самый умный, - не сдержал слезы сын Валентин. - Он меня всему научил, никогда не говорил плохо, не было такого момента, чтобы он говорил: оставайся с мамой, я тебе не возьму, всегда меня куда-то брал.

Напомним, Сергей Юрьевич Сарапульцев ушел из жизни вечером 23 сентября. По факту его гибели проводится проверка. Полковник юстиции возглавлял следственное управление СКР по Пермскому краю с июля 2018 года.

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