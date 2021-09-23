Сергей Сарапульцев. Фото: архив "КП"

Сергей Юрьевич Сарапульцев – полковник юстиции, уроженец Прикамья и выпускник ПГУ. Он родился 14 января 1967 года в селе Орда Пермской области. Был женат и имеет дочь.

Службу Сергей Сарапульцев начал в 1994 году - в органах Федеральной службы налоговой полиции РФ по Пермской области. С 2002 по 2004 год перешел на новый этап карьеры и стал следователем районной прокуратуры в Перми. Там дошел до старшего следователя отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств СУ прокуратуры Пермской области.

Параллельно в 2004 году получил высшее образование: окончил юридический факультет Пермского государственного университета по специальности «юриспруденция».

С 2005 по 2007 год занимал должность следователя по особо важным делам и стал руководить отделом. С 2007 по 2009 год — заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. В 2008 году за свою работу был награжден медалью «Доблесть и отвага».

С августа 2009 года Сергей Сарапульцев — руководитель отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. Параллельно – заместитель руководителя краевого следственного комитета.

Возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю полковник в июле 2018 года, сменив на этом посту генерала-лейтенанта Марину Заббарову.

Напомним, о смерти Сергея Сарапульцева стало известно вечером 23 сентября. По информации источника, глава СКР добровольно ушел из жизни, находясь у себя дома.

Также известно, что еще до трагических событий в ПГНИУ, в областном следственном ведомстве прошли серьезные проверки и были выявлены грубые нарушения в работе. Но достоверно сказать, что именно подтолкнуло полковника на этот шаг, пока нельзя.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции Сергея Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка.

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