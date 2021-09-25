«Прощай, друг!»: В Перми прощаются с руководителем следственного управления Сергеем Сарапульцевым

Сергей Сарапульцев.

Сегодня в Перми прощаются с руководителем следственного управления СКР по Пермскому краю Сергеем Сарапульцевым. На прощание пришли действующие и отставные офицеры Следственного комитета, МВД, прокуратуры, политики, знакомые и близкие полковника. На входе в здание всем пришедшим выдают две гвоздики.

Церемония прощания продлится до 14:00. В 15:00 состоится отпевание в храме на Северном кладбище, а после – похороны.

Всю свою жизнь Сергей Сарапульцев посвятил служению Отчизне, закону и гражданам. Он проходил службу в Вооруженных силах России, в органах МВД, а затем пополнил ряды офицеров СК России и проявил себя как талантливый и квалифицированный следователь, принципиальный и вдумчивый руководитель. Всегда оставался верным долгу и присяге. В его биографии – успешное расследование множества уголовных дел об убийствах, бандитизме, коррупции. Одним из наиболее громких стала серия особо тяжких преступлений Геращенко.

«Это настоящая трагедия, огромная утрата для всех нас. Выражаем искренние и глубокие соболезнования близким и коллегам Сергея Юрьевича», – поделились в пресс-службе СКР.

Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю:

– Мы находимся в очень сложной ситуации начиная с 20 сентября. Целая череда смертей трагедий и, к сожалению, есть люди. Люди, которые стоят на передовой, которые выполняют свой долг, которые приняли решение быть там где тяжело, откуда многие пытаются убежать. А они находятся там по долгу службы, не ради наград, а ради службы государству, людям, родной земле, Сергей Сарапулцев был таким человеком. Для нас всех это большая потеря. Самое ценное что есть у человека – его жизнь, давайте будем добрее друг к другу. Светлая память Сергею Валерьевичу, мы всегда будем его помнить.

Первый заместитель главы краевого СКР не смог сдержать слез.

Дмитрий Анащенко, замруководителя СУ СКР по Пермскому краю:

– Я прошел с ним очень долгий путь – дружеский и профессиональный. Он всегда подсказывал, как надо находить выходы из сложных ситуаций, но почему то сам не смог найти выход из сложной ситуации. О своих близких отзывался с большим трепетом и был надежной их опорой. Мы где то упустили и не заметили его внутренних переживаний и возможно, если бы мы это заметили, не было бы этой трагедии. Он был глубоко верующим человеком. Я верю, что его душа найдет успокоение. Прощай, друг!

Слова соболезнования в телеграмме выразил и бывший глава Прикамья Максим Решетников:

https://www.kp.ru/share/i/4/2233623/wr-960.jpg?0.798163685788499

«Примите глубокие искренние соболезнования по поводу ухода из жизни Сергея Юрьевича, многие годы он посвятил безопасности пермского края , он был глубоко порядочным человеком , преданным своему делу, память о нем сохранится в сердцах его родных и близких».

Сергей Юрьевич Сарапульцев ушел из жизни вечером 23 сентября. Перед самоубийством 54-летний глава СКР оставил предсмертную записку. Что именно стало причиной, толкнувшей полковника на этот шаг, пока неизвестно. По факту его гибели проводится проверка. Напомним, полковник юстиции возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года, сменив на этом посту генерала-лейтенанта Марину Заббарову.

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