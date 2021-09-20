Студент, напавший на пермский университет, убил охранника, который пытался его остановить

Напавший на вуз студент. Фото: соцсети

Студент-первокурсник, который сегодня устроил стрельбу в пермскому университете, убил охранника вуза, который пытался его остановить на входе в учебное заведение.

Напомним, сегодня в Пермском государственном университете началась стрельба. В учебное заведение зашел студент-первокурсник с дробовиком и открыл огонь. Некоторые студент выпрыгивали из окон, другие - забаррикадировались в аудиториях. Вскоре нападавшего задержали. По последним данным, погибло 8 человек. Пострадало - 24. Нападавший задержан.