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Происшествия20 сентября 2021 11:00

Студент, напавший на пермский университет, убил охранника, который пытался его остановить

По последним данным, 8 человек погибло, 24 - ранены
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Напавший на вуз студент. Фото: соцсети

Напавший на вуз студент. Фото: соцсети

Студент-первокурсник, который сегодня устроил стрельбу в пермскому университете, убил охранника вуза, который пытался его остановить на входе в учебное заведение.

Напомним, сегодня в Пермском государственном университете началась стрельба. В учебное заведение зашел студент-первокурсник с дробовиком и открыл огонь. Некоторые студент выпрыгивали из окон, другие - забаррикадировались в аудиториях. Вскоре нападавшего задержали. По последним данным, погибло 8 человек. Пострадало - 24. Нападавший задержан.

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