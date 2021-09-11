«Я прощаю тебя и люблю!» Отец пермского Люцифера умер от СПИДа

Известная на всю Россию семья сатанистов официально зарегистрировала брак в Перми восемь лет назад. Фото: архив "КП"

- Я изначально знала, что стану вдовой, и вообще думала, что лет пять проживем, а мы прожили вместе восемь, - написала на своей странице в соцсетях мама пермского Люцифера Наталья Меньшикова. – Муж умер 9 сентября, его последние слова были «Я тебя люблю», что означает, что несмотря на всю жесть, я не ошиблась, «выйдя замуж за первого встречного». И не надо жалеть его или меня. Он прожил жизнь так, как он хотел, осознавая все риски и ответственность.

В Перми скончался отец известного на всю Россию мальчика по имени Люцифер. Его супруга Наталья объяснила, что главная причина раннего ухода отца ее детей – это опасное заболевание.

- У него был СПИД, на финишной прямой в могилу, и довел он себя сам, - объясняет Наталья. – Болезнь была изначально. Когда пришла пора пить терапию, он саботировал это. От нас до Центра СПИД – ехать два часа в одну сторону. Причем, сначала надо ехать, чтобы записаться, а потом на прием к врачу. Потом за результатами анализов и за терапией кататься надо. Ну, а ему лень и до конца дело он так ни разу и не довел. Я пробовала с ним ездить, контролировать, но из-за этого теряла весь день, а ведь я добытчик в семье (Наталья гадает желающим за деньги, - Ред.). Если я не ехала, он врал, говорил, что съездил, а сам пил. А я что, нянька взрослому мужику?

Наталья говорит, что за годы совместной жизни ее супруг Константин Меньшиков лежал в больнице три раза. Затем лечился дома, у них лежат полные пакеты лекарств, но он принимал их не по правилам.

Прощание с Константином Меньшиковым пройдет в Перми 11 сентября.

Причиной ухода Константина Меньшикова стал СПИД. Фото: страница ВКонтакте Натальи Меньшиковой.

- Я думаю, мы только со свекровью будем, но мало ли кто захочет – приходите, - написала вдова. - Затем тело отвезут на кремацию в Екатеринбург. Прах мне привезут обратно, он будет стоять на алтаре со всеми почестями. Кому другое интересно: у детей СПИДа нет, у меня непонятно, я проверялась в 2019 году, тогда не было. В этом году проверюсь снова, но оповещать на стене не буду.

Такой искренний пост Наталья, мама Люцифера, написала отчасти потому, чтоб ей нужно собрать деньги на похороны. Всех, кто решит ей помочь, можно отправить сумму на карту Сбер 4276 4900 4084 8410.

- Люциан, я прощаю тебя и люблю, будь благословенен, легкого пути, спокойного сна, да будет мир между нами, любимый! – попрощалась с мужем Наталья.

Напомним, известная на всю Россию семья сатанистов официально зарегистрировала брак в Перми восемь лет назад. Вскоре у них родился сын, которого назвали Люцифером. Второго сына родители назвали Вольдемаром. Пока дети были маленькими, родственники тайно окрестили их в церкви.

В этом году 1 сентября Люцифер, которого дома ласково называют Люцик, пошел в 1 класс.

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