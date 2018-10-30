Мама пермского Люцифера завязала с алкоголем и занялась спортом

СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-30T08:01:27+03:00

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В жизни Натальи Меньшиковой, мамы самых известных в Перми мальчиков Люцифера и Вольдемара, происходят большие перемены.

Напомним, в 2014 году у пары сатанистов из Перми родился сын, которого они решили назвать Люцифер. Конечно, это вызвало огромное удивление не только в Перми, но и в стране. Спустя несколько лет у Люцика появился брат - Вольдемар. А в 2017 году вокруг семьи вновь образовался скандал: папа мальчиков, Константин, ушел к любовнице. Семейная драма длилась несколько месяцев, но отец в итоге вернулся к детям и любимой женщине. Сейчас в семье все хорошо: мальчики ходят в садик, папа - на работу. А вот Наталья решила кардинально поменять образ жизни. Во-первых, она ушла с «пятидневки».

Отец ребенка вернулся к детям и любимой женщине. Фото- соцсети

- Я - менеджер по продажам, - рассказывает Наталья. - Мы оказываем строительным и промышленным компаниям разные услуги по продвижению в интернете. До недавних пор я работала на пятидневке, и очень неплохо: ко мне относились лояльно, я на встречи с владельцами заводов-пароходов ездила и с ирокезом. А сейчас вот решила работать дистанционно, обзваниваю базу клиентов из дома. Этим планирую зарабатывать на оплату счетов, а на «хотелки» - гаданиями.

Недавно у Натальи в соцсети появился пост: «Я не пила пять дней! Смейтесь-смейтесь, а для меня это рекорд».

- Вы совсем с алкоголем завязали?

- Веду осознанную борьбу с зависимостью с 20 октября, - отвечает Наталья. - У меня никогда не было запоев, бывало, что выпивала пиво после работы. Но решила совсем завязать с алкоголем. Я не за ЗОЖ, я за реализм. Вот пока все было, как с гуся вода, я и не видела проблемы.

Наталья признается, что в последний год ощутила, что из-за пива сильно поправилась, теперь ей тяжело подниматься по лестнице, появилась одышка. И девушка решила заняться спортом.

Мама Люцифера и Вольдемара решила в корне поменять образ жизни. Фото - соцсети

- Я сначала занималась пробежками, но для них у меня слишком большой вес, - рассказывает Наталья. – Так что сейчас я занимаюсь быстрой ходьбой. Трачу на это где-то час в день. У меня нет цели стать фитоняшкой, просто хочу привести организм в норму, чтобы снова все легко давалось. На пятидневке не было сил заниматься собой, она выматывает. А сейчас у меня больше свободного времени, так что смогу давать телу физические нагрузки.

У Люцифера и Вольдемара тоже все хорошо. Люцифер растет спортивным мальчиком, а еще у него хорошая память – помнит все стихи, которые в садики учили. А Вольдемар больше любит лепить и рисовать.

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