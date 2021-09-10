Подросток из Пермского края, усыновленный французской семьей, стал посмертным донором

Искандер рос спортивным мальчиком, играл в баскетбол, занимался дзюдо, скалолазанием, стрельбой из лука. Фото: Элен Тескье/ВКонтакте

- Благодаря Искану сегодня утром многие подростки его возраста были спасены. Благодаря его сердцу, печени, почкам, легким..... Так что мы позволим себе быть счастливыми, все вместе. И благодарим его снова и снова. Потому что едва он ушел, и уже творит чудеса, - написала на своей странице в facebook основательница французского благотворительного фонда Pour Kungur (Все для Кунгура») Элен Тексье.

Чужих детей не бывает

В 2007 году семья хореографов Элен и Жан-Себастьян Тексье усыновили двухлетнюю Надю и ее четырехлетнего брата Искандера из Кунгурского дома малютки. Маленькая Надежда плохо говорила и почти не ходила, отставала в развитии. Ее старший брат Искандер, как мог, опекал ее. К этому времени дети находились в Доме ребенка уже год. Их мать лишили родительских прав из-за пьянства.

Французская пара очень долго добивалась разрешения на усыновление. Будущие родители, по французским законам, должны наблюдаться в течение долгих 9-12 месяцев в своих социальных службах и у психологов - проходить различные тесты и собеседования. В итоге французской паре разрешили усыновить братика и сестренку и увезти их во Францию. Семья Тексье живет в своем доме с большим садом в городке Шатору с населением 45 тысяч человек. Это, кстати, родина актера Жерара Депардье. Новые родители приняли решение не менять имена детей, правда, звали их на французский манер - Искан и Надеж.

Счастливая семья Фото: архив "КП"

- Наши дети быстро привыкли к новой жизни. В Доме ребенка в Кунгуре у них были прекрасные воспитатели, они их хорошо подготовили, и дети нас быстро приняли. Они отдали нам свои сердца, стали нас называть мамой и папой еще в Кунгуре. Мы часто разговариваем с ними об их родном городе. Мы всегда держим связь с Домом ребенка. Дети знают, что они корнями из России, они гордятся страной, и они любят женщин, которые заботились прежде о них в Доме ребенка, как будто они были членами большой семьи, - рассказывала после усыновления детей Элен Тексье.

Мечтал стать президентом

У четырехлетнего Искана не было с французским языком никаких проблем, уже через три месяца он лопотал на иностранном как на своем. А вот с Надеждой были проблемы - в два с половиной года девочка вообще не разговаривала. Свое первое слово она сказала после нескольких дней знакомства с новой мамой. Приемные родители наняли малышке врача, много проводили времени с девочкой и вскоре она начала без умолку говорить на французском.

Искандер рос спортивным мальчиком, играл в баскетбол, занимался дзюдо, скалолазанием, стрельбой из лука и много ездил на велосипеде. А когда парню исполнилось 10 лет, он сказал, что хочет стать президентом. А очаровательная Надеж очень любила танцы, животных и мечтала о ферме с лошадьми и коровами.

«Раз Кунгур нам подарил счастье, значит нужно помогать Кунгуру»

Каждые два месяца супруги посылали в Кунгурский Дом ребенка фотоальбомы и рисунки своих растущих детей. А чтобы дети не забывали свою маленькую родину, вся семья Тексье каждый год всей приезжала в Кунгур в гости.

А потом они начали искать по всему миру семьи, которые взяли детей из Кунгура. Таких нашлось 70 семей в десятках стран. Неугомонные французы организовали международную ассоциацию «Pour Kungur» («Для Кунгура»). Раз Кунгур им подарил такое счастье - детей, значит, нужно помогать Кунгуру, решили счастливые родители. Благодаря пожертвованиям в кунгурском Доме малютки появились комната лечебной физкультуры и микроавтобус. Помогают иностранные усыновители и другим детдомам Пермского края.

Много времени у французов все же заняло, чтобы успокоить детей - доказать, что они никогда от них не откажутся, что они любимы, что они никогда не станут голодать, как когда они были маленькими. Фото: архив "КП"

Долгие года семья Тексье жила душа в душу, занимаясь благотворительностью, но случилось страшное....6 сентября на своей странице ВКонтакте Элен Тексье написала, что ее Искан лежит в больнице после попытки суицида.

- Вчера наш сын Искан решил бросить нас. Мы ничего не заподозрили. После отличного лета, хорошего камбэка и множества проектов. Но этот, казалось бы, очень решительный поступок, не похож на крик о помощи. Его папе, силой рук и любовью, удалось снова заставить его сердце биться. Но его мозгу очень долго не хватало кислорода. Он все еще с нами. Но чтобы так и осталось, нужно чудо. Здесь мы беспомощны, растерянны, полны непонимания, вины, горя, гнева на самих себя. Бессильны, - написала француженка.

А на следующий день Элен сообщила, что ее сын скончался.

- Дорогие друзья, все кончено. Искан предпочел уйти, но он всегда будет частью нашей жизни. Мы счастливы и гордимся тем, что были его родителями, как и его сестры. Теперь наши молитвы продолжаются, чтобы он нашел свой путь и благодарим его за те 17 прекрасных лет, которые он провел на Земле. Нам очень повезло, что мы знали его.

После смерти сына родители дали согласие на то, чтобы он стал посмертным донором. Элен добавила, что, скорее всего, они никогда не узнают причину рокового поступка своего сына: «Примите это как данность, никакие объяснения его уже не вернут».

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