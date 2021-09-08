Участники и номинации конкурса «Клиника года - 2021» в Перми

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
Участие в нашем конкурсе принимают как частные, так и государственные медучреждения. Представляем список наших конкурсантов и номинаций, в которые они заявились:
1. Многопрофильный медицинский центр
Клиника «Медси»
2. Детская клиника
3.Стоматология для взрослых
Клиника «Один к Одному»
4. Детская стоматология
5. Офтальмологическая клиника
Оптика «Точка зрения»
6. Травмпункт
7. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
«Современная терапия»
Клиника «Медси»
8. Клиника для лечения ЛОР-заболеваний
9. Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых
Клиника «Медси»
10. Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи
«Клиника Фомина»
11. Клиника для лечения позвоночника и суставов
12. Клиника для сохранения красоты и молодости
Клиника «Бэлла»
13. Диагностическая лаборатория
14. Клиника для исследования здоровья
15. Клиника женского здоровья
«Клиника Фомина»
16. Клиника для избавления от зависимостей
17. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний
18. Клиника в области урологии и проктологии
Медицинский сервис «Евромедсервис»
19. Комфорт и качество
Клиника «Бэлла»
Клиника «Один к Одному»
20. Реабилитация после Covid
21. Аптека
22. Флебология
23. Санаторно-курортное лечение
Курорт «Усть- Качка»
24. Клиника диагностики и лечения инфекционных заболеваний
25. Инновационная клиника
26. Страховая компания
27. Герой года
28. Любимый доктор
29. Верность профессии
30. Инновации в медицине
31. Моя клиника