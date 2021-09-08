Участники и номинации конкурса «Клиника года - 2021» в Перми

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участие в нашем конкурсе принимают как частные, так и государственные медучреждения. Представляем список наших конкурсантов и номинаций, в которые они заявились:

1. Многопрофильный медицинский центр

Клиника «Медси»

2. Детская клиника

3.Стоматология для взрослых

Клиника «Один к Одному»

4. Детская стоматология

5. Офтальмологическая клиника

Оптика «Точка зрения»

6. Травмпункт

7. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

«Современная терапия»

Клиника «Медси»

8. Клиника для лечения ЛОР-заболеваний

9. Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых

Клиника «Медси»

10. Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

«Клиника Фомина»

11. Клиника для лечения позвоночника и суставов

12. Клиника для сохранения красоты и молодости

Клиника «Бэлла»

13. Диагностическая лаборатория

14. Клиника для исследования здоровья

15. Клиника женского здоровья

«Клиника Фомина»

16. Клиника для избавления от зависимостей

17. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний

18. Клиника в области урологии и проктологии

Медицинский сервис «Евромедсервис»

19. Комфорт и качество

Клиника «Бэлла»

Клиника «Один к Одному»

20. Реабилитация после Covid

21. Аптека

22. Флебология

23. Санаторно-курортное лечение

Курорт «Усть- Качка»

24. Клиника диагностики и лечения инфекционных заболеваний

25. Инновационная клиника

26. Страховая компания

27. Герой года

28. Любимый доктор

29. Верность профессии

30. Инновации в медицине

31. Моя клиника