Участник «Клиники года 2021» - «Клиника Фомина»

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«Клиника Фомина»- многопрофильная клиника доказательной медицины с фокусом на женском здоровье, ЭКО/ВРТ. Услуги диагностики и лечения от амбулаторного до хирургического. В лаборатории ЭКО/ВРТ установлена единственная в регионе система идентификации биоматериалов- ошибиться и имплантировать не тот эмбрион невозможно. Клиника располагает генетической лабораторией Медикал Геномикс: ДНК, генетика эмбрионов и т.д.

Адрес: Пермь, ул. А. Матросова, 13

Сайт: www.perm.fomin-clinic.ru