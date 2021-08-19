Участник «Клиники года 2021» - клиника «Один к Одному»

Фото предоставлено клиникой «Один к Одному»

Клиника «Один к Одному» оказывает весь комплекс стоматологических услуг, но ортодонтия и имплантация зубов являются фокусными направлениями и основной специализацией клиники.

- Как правило, к нам обращаются клиенты за решением системных и комплексных задач, для этого у нас созданы все условия. Для каждого пациента на комплексном лечении мы изначально готовим стратегический план, который разрабатывает консилиум врачей, тем самым предусматриваем все тонкости и особенности заранее, - объясняют сотрудники клиники.

Адрес: г. Пермь, ул. Газеты звезда, 60

Телефон: +73422482256

Сайт: https://1k1-stoma.ru/

Акция для жителей Пермского края: Check-Up комплекс для ваших зубов всего за 4900 вместо 5800.

В процедуру входит:

- Комплексная консультация специалиста, составление плана лечения; - 3D-диагностика полости рта на компьютерном томографе; - Дентикюр - профессиональная гигиена полости рта (Чистка от камней и налета, обработка с аппаратом "Air Flow", шлифовка и полировка, фторирование, урок гигиены).

*Акция действительна до конца участия клиники в “Народном голосовании”.