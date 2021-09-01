Участник «Клиники года 2021» - группа компаний «Медси»

Фото предоставлено «Медси»

Группа компаний «Медси» - одна из крупнейших частных клиник. Клиники «Медси» в Перми оказывают полный комплекс медицинских услуг. Квалифицированные специалисты, инновационное современное оборудование, забота о клиентах являются визитной карточкой клиники.

Клиники располагаются в центре города, что обеспечивает доступность медицинских услуг. Пациенты имеют возможность пройти диагностическое обследование и получить комплексное лечение.

Адреса:

- Клиника МЕДСИ на Газеты «Звезда», Газеты «Звезда», 13;

- Клиника МЕДСИ на Петропавловской, Петропавловская 43, Петропавловская 45;

- Центр профилактики инсультов и инфарктов, Петропавловская 43/1;

- Клиника МЕДСИ на Пушкина, Пушкина 109;

- Детская клиника на Советской, Советская,51а;

- Центр МРТ на Куйбышева, Куйбышева 53.

Единый колл-центр: +7 (342) 2-150-630

Сайт: https://perm.medsi.ru/

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*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста