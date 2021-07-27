«Самое страшное, когда родители хоронят своих детей». В Пермском крае трагически погиб 19-летний парень

Погибший молодой человек. Фото: Красновишерск без границ/ВКонтакте

В Пермском крае трагически погиб 19-летний Дмитрий (имя изменено - Ред.). Молодой человек работал на пилораме в Красновишерском районе.

В жаркий солнечный день 19 июля Дмитрий вместе с напарником решили немного освежиться и отправились на речку недалеко от работы. Товарищ Дмитрия искупался и вернулся на пилораму, а Дмитрий решил еще немного побыть в реке. Дмитрий долго не возвращался, тогда напарник забеспокоился и побежал к реке. На берегу он увидел Димины вещи, а в воде - безыдханное тело товарища.

- Установлено, что погибший молодой человек находился в воде в состоянии алкогольно опьянения. В возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия состава преступления, - прокомментировали произошедшее в территориальном слественном отделе.

Близкие погибшего парня разместили пост скорби в социальных сетях, они рассказывают, что Дмитрий был безобидным, спокойным и скормным парнем.

«Самое страшное, когда родители хоронят своих детей», «Мягких ему облачков», - писали близкие погибшего парня.

По данным краевого МЧС, в 2021 году на реках и водоемах Прикамья погибло уже 28 человек. Нередко причиной гибели становится безответсвенное отношение самих людей, которые, несмотря на предупреждения, заходят в воду выпившими. Буквально неделю назад на реке Сылва в деревне Мостовая утонула 23-летняя девушка. Причиной несчастного случая также стал алкоголь

10 правил безопасного поведения на воде от Пермской краевой службы спасения

1. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже +17°— 19°. Плавать в воде можно не более 20 мин. Причем это время должно увеличиваться постепенно, с 3 — 5 минк. Нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания.

2. Лучше искупаться несколько раз по 15 — 20 мин, а в перерывах поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон;

3. Не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. Периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку дыхания;

4. Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует сосудосуживающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге;

5. Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для купания место с твердым песчаным не засоренным дном, постепенным уклоном. В воду входить осторожно. Никогда не прыгать в местах, не оборудованных специально;

6. Не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. Нужно «отдыхать» на воде. Для этого обязательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть;

7. Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу;

8. Не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть;

9. Не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести очень далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть;

10. Внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

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