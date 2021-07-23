«Спи спокойно, ангелочек». В Пермском районе трагически погибла 23-летняя девушка

Погибшая девушка. Фото: личная старница ВКонтакте

В среду, 21 июля, в Пермском районе трагически погибла 23-летняя девушка.

Поздним вечером, 21 июля, на реку Сылва в деревне Мостовая пришла компания молодых людей. Ребята отдыхали, выпивали и купались. 23-летняя Лариса (имя изменено - Ред.) долго была в реке. Около получаса девушка купалась, то заныривая в воду, то снова поднимаясь на поверхность. В какой-то момент она нырнула и скрылась в водной глади. Друзья тут же поплыли к ней на помощь, но, увы, так и не смогли ее найти. На следующий день на реку приехали водолазы и на большой глубине обнаружили тело девушки.

- По факту произошедшего проводится проверка. Предварительная причина смерти - утопление, - сообщили "КП" в следственном комитете.

Друзья и близкие погибшей девушки разместили пост скорби в социальных сетях. О погибшей они отзываются только хорошими словами.

«Она была добрым, светлым и отзывчивым человеком, спи спокойно, ангелочек», - написала одна из знакомых девушки.

Пять советов от МЧС, чтобы не пополнить печальную статистику утонувших:

1) Выбирайте для купания сертифицированные пляжи, там дежурят спасатели и дно очищено от мусора.

2) Не прыгайте в воду в незнакомом месте с непроверенным дном.

3) Вообще, лучше не прыгать в воду, а медленно заходить, постепенно привыкая, чтобы избежать сосудистых катастроф.

4) Отдых на воде и употребление алкоголя - это плохое сочетание

5) Когда вы на воде, ни на секунду не упускайте детей из вида.

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