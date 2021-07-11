Пытался вытащить подругу, но сам утонул. В Перми погиб 40-летний мужчина

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Днем в субботу, 10 июля, в Каме возле железнодорожного моста в Орджоникидзевском районе утонул 40-летний мужчина. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, компания из трех человек сидела на берегу Камы под железнодорожной насыпью. Женщина решила искупаться, но из-за сильной волны начала захлебываться водой. Один из приятелей пытался вытащить подругу, но не смог. Спасли женщину вызванные на место происшествия спасатели. Но мужчина к этому времени уже утонул.

Напомним, накануне неподалеку от этого места утонула 13-летняя девочка. Всего же с начала купального сезона в Пермском крае утонули около 30 человек, в том числе 11 детей и подростков.

Министерство территориальной безопасности отмечает, что основные причины трагедий на воде - купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, неумение плавать и ныряние, оставление детей без присмотра у воды.