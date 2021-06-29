Не смогли откачать: в Перми в районе Камской ГЭС утонул молодой человек

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Под конец первого месяца лета в новостных сводках почти ежедневно появляются сообщения об утонувших на реках Пермского края людях. По данным краевого Минтербеза, с 25 по 28 июня на водоемах произошло 15 происшествий - погибло 12 человек, пять из которых дети и вот очередное ЧП.

Во вторник, 29 июня, на пляже в районе Камской ГЭС утонул молодой человек. По информации источника, знакомого с ситуацией, парень был на пляже вместе с девушкой, решил нырнуть с пирса и утонул. Что конкретно произошло в воде и как его удалось достать из реки, не сообщается.

Очевидцы рассказали, что находившиеся рядом люди пытались откачать молодого человека, но, к сожалению, спасти его не удалось. По предварительной информации, погибшему было всего 23 года.

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