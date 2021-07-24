«Иногда на маленьких актеров приходится гаркать». Антон Богданов - о съемках фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова»

На большие экраны фильм выйдет в 2022 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми закончились съемки картины «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». Одной из последних съемочных площадок стал театр оперы и балета, в котором, по замыслу сценаристов, главный герой картины Иван Семенов пришел как номинант на одну из первых в мире премий «Золотая восьмерка». Станет ли Иван обладателем золотой статуэтки, зритель узнает, посмотрев фильм. А «Комсомолка» подготовила для читателей фоторепортаж с крайнего съемочного дня и пообщалась с создателем картины Антоном Богдановым, который рассказал, как прошли съемки, сложно ли работать с детьми, когда фильм появится на больших экранах и о многом другом.

Тишина на площадке! Камера! Мотор! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Антон, как прошли съемки?

Все прошло великолепно. Это был некий эксперимент как для нашей съемочной группы, так и для детей, участвовавших в съемках. Я безумно счастлив, что мы приехали именно в Пермь. Во-первых, помогает родная земля, а во-вторых, мы встретили очень радушный прием. Моя московская киногруппа была счастлива и благодарна за теплоту и отзывчивость пермяков. И фортуна была к нам благосклонна - мы практически без потерь проскочили всю ковидную историю, и нам всегда везло с погодой.

Антон Богданов - и режиссер, и актер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правда, не обошлось и без негативных моментов. Когда мы только приступали к съемкам, некоторые люди говорили «Вы что, Ивана Семенова снимаете? На святое посягнули». Сначала я немного испугался такой реакции. Но когда люди побывали на съемочной площадке и увидели наше отношение к произведению, к детям и к творчеству в целом, у них остались только положительные эмоции. Думаю, что после просмотра фильма положительных эмоций будет больше, чем отрицательных.

Даже после многочасовых съемок у главного героя фильма остаются силы на дурачества Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сложно ли работать с детьми и как найти к ним подход?

Я ведь сам отец, любящий отец, и знаю, как нужно общаться с ребенком - похвалить, погладить, поддержать. Но иногда, когда ребенок перегибает палку, постоянно отвлекается, нужно и гаркнуть. А когда кричу, всегда переживаю, как ребенок это воспримет. Но сами родители детей меня поддерживают и говорят, что порой без этого не обойтись. Конечно, я делаю скидку на возраст, но незначительную. В целом, я общаюсь с ними на равных, потому что для меня они артисты, они пришли работать и должны делать то, что я им говорю.

В перерывах между сценами маленькие актеры дурачатся. Но ведь так и должно быть - они же дети Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Будут ли в фильме сцены импровизации?

Конечно! Такие сцены будут, ведь кино - это живой организм. Я и сам не всегда держусь текста и открыт к импровизации. Заученные тексты на экране выглядят мертво, а импровизация оживляет фильм. Все ребята привнесли в картину что-то свое, особенно – Ромка (актер, исполняющий роль Ивана Семенова – Ред.).

А это chromakey - зеленый фон для съемок, на который накладываются спецэффекты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как режиссер оценивает свою работу и выбирает сюжет для съемок?

Работу я оцениваю по реакции зрителей. После выхода фильма я должен ее увидеть. А вообще я работаю по наитию, если мне нравится то, что я делаю в данный момент, значит, я на правильном пути. Когда я снимал свою первую картину «Нормальный только я», были моменты, когда я с трудом спал, был дерганный. В этой картине все более спокойно. Даже мама мне пишет «Что- то ты мне никаких фотографий не отправляешь, а на тех, которые вижу в интернете, ты какой-то грустный, безэмоциональный, у тебя там все хорошо?». Я отвечаю, что все нормально, что я просто уставший. К себе как к режиссеру у меня еще есть вопросы, на них я буду отвечать в процессе своей карьеры.

Актеры массовых сцен выглядели весьма представительно. Мужчины - в смокингах, а девушки - в красивых платьях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какова роль мамы в твоем творчестве?

Моя мама очень хороший зритель, беспристрастный. Не заласкивает меня, говорит прямо, что ей понравилось, а что нет. Она посмотрела все фильмы с моим участием в качестве актера. Но еще не видела моих режиссерских работ. Скоро я к ней приеду и покажу что-нибудь из наработанного.

В переррыве между дублями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юная актриса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда ждать выхода фильма?

Нам осталось снять две сцены в Москве, и фильм уйдет в монтаж. Эти сцены мы рассчитывали снять в Перми, но не нашли здесь нужный объект. Это должна быть элитная гимназия - «жирная», мажорная. Слава богу, что в Перми таких нет. Как говорит наш продюсер, картину мы увидим в 2022 году, я думаю, что это будет весна. Сначала фильм выйдет на больших экранах, а потом появится на различных платформах.

Работники художественного цеха тщательно следят за реквизитом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Планы на будущее

Недельку отдохну, и приступлю к съемкам новогодней картины, пока не могу сказать какой. И еще очень надеюсь, что в декабре получится снять полнометражную «черную» криминальную комедию, но уже без детей.

В лучах "славы" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожелания пермякам

Хочется поблагодарить всех пермяков, которые помогали в создании нашего фильма. В Перми сейчас нарастает кинокластер. В конце этого года здесь будет снято 7 фильмов, и я уверен, что в Перми будут снимать и дальше. Я бы очень хотел, чтобы пермяки поддерживали кинопроизводство на родной земле, потому что такое живописное место найти непросто. Пусть будет больше хорошего кино и больше людей, которые будут в этом помогать.

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