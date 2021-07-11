Александр Лойе: В Перми я сыграл свою первую главную роль в кино

Александр Лойе играет папу Ивана Семенова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжаются съемки картины «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» по повести Льва Давыдычева. Папу Ивана Семенова играет Александр Лойе.

- В Перми я во второй раз, - рассказал Александр «Комсомолке». - Впервые здесь я был, так сказать, в начале своего творческого пути. Мои первые съемки были в Подмосковье (тогда 6-летний Саша играл дворового мальчишку в сериале «Благородный разбойник Владимир Дубровский - прим. ред.), а вслед за этим мне дали главную роль в фильме «Транти-Ванти» Свердловская киностудии. В 1989 году это было, снимали в Верхней Курье. Мы тогда жили в доме отдыха в сосновом бору.

Первую главную роль Лойе сыграл в фильме «Транти-Ванти» Фото: кадр из фильма

Напомним, что фильм «Транти-Ванти» был снят по повести пермской писательницы Ирины Христолюбовой «Колокольчики мои». Герои - два друга-первоклассника - все время придумывают невероятные истории. И однажды они решили, что студент, работающий в соседнем доме отдыха массовиком-затейником - пришелец из космоса. Одного из фантазеров и сыграл Александр Лойе.

И вот вновь Пермь, и вновь экранизация произведения пермского писателя.

Съемки проходили в центре Перми

- Александр, а вы первую экранизация Ивана Семенова смотрели?

- Конечно. Это один из моих любимых советских фильмов, - улыбается актер. - Отличаются ли он от того, что мы снимаем сейчас, сказать не могу, я читал только свою часть сценария. Понятно, и время изменилось, и обстоятельства. Но, насколько я понимаю, снимается все с уважением к первоисточнику. Это именно кино для детей, и это очень хорошо, потому что сейчас такого кино снимается мало. Так что ждите премьеру. Я сам ее жду. Мне очень интересно, что получится у нас, потому что очень люблю оригинальный фильм,

- Как вам юный актер Роман Погорелов, который играет Ивана, по сюжету –вашего сына. Говорят, он прямо ваша копия?

- Да, мы с ним похожи. Но, как правило, для многих зрителей обычно достаточно, что мы оба рыжие. Кстати ,был случай, когда под меня красили Наталью Варлей – хотя у нее была главная роль, а у меня всего три эпизода, я играл ее сына (Речь идет о фильме «Маленькие человечки большевистского переулка» - прим. ред.) Чтобы было видно, что она моя мама, ее покрасили в рыжий цвет и нарисовали веснушки. Ну, а Ромка - отличный парень. Видно, что не первый день в профессии.

- Вы многим запомнились по сериалу «Некст», где играли сына Абдулова. Как вам работалось с легендарным актером?

- С профессионалами всегда легко работать. Сложно работать с дилетантами. Вы говорите «звезда», «легенда». Они потому и звезды, что знают дело свое.

- В Перми что-то успели увидеть, кроме съемок?

- Я погулял по городу, прошел по набережной. Она совершенно фантастическая. Хорошо, когда в городе красота состоит не из каких-то объектов, театров, церквей, а просто по нему приятно гулять: чисто, зелено и аккуратно.

Ивана Семенова играет Роман Погорелов, а в роли его друзей - пермские школьники.

Самого Ивана Семенова играет московский школьник Роман Погорелов. Ранее он снимался в телефильме «Одесский пароход» - в роли сына, которого персонаж Владимира Машкова обучает математике. Рому выбрали из нескольких тысяч школьников.

- Насколько Иван Семенов похож на реального Рому Погорелова? – спросили мы юного актера.

- Не знаю, наверно, если считать из десяти баллов – то пять, - ответил мальчик.

Роман рассказал, что больше всего в кино ему нравится выполнять разные трюки.

- Здесь меня крутили большие мужчины, такие качки, я делал сальто, а потом лазал через заборы, - говорит Рома. – В будущем я собираюсь связать свою жизнь с кино. Мне бы хотелось сыграть роль мальчика, который родился и живет на улице.