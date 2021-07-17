«Называй меня не бабуля, а Марго». Мария Шукшина - о съемках в фильме про Ивана Семенова в Перми

Мария Шукшина играет в фильме про Ивана Семенова современную эффектную и импозантную бабушку. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Съемки фильма про известного второклассника и второгодника Ивана Семенова приближаются к финалу, в Перми осталось снять семь смен, потом съемочная группа переедет в Москву.

Самый неожиданный сюрприз – это жара

- Самый большой сюрприз, который преподнесла нам Пермь - это жара, которую никак не ожидала увидеть на Урале московская съемочная группа, - поделился режиссер Антон Богданов. - Многие были здесь впервые и были уверены, что Урал – это более прохладный край. И когда на улице +35, а ты снимаешь на площади весь день и никуда не спрятаться, это очень тяжело. Вдобавок бедным артистам приходилось играть, что сейчас сентябрь, ходить в пиджаках, кофтах, жилетках, и они действительно уставали.

В роли бабушки Ивана Семенова в фильме снимается заслуженная артистка России Мария Шукшина, и это ее первый опыт в детском кино.

- Для всех пермяков бабушка Ивана Семенова – это пожилая пенсионерка в платочке и с передничком, а в новом фильме ее роль играет эффектная Мария Шукшина. Гримерам приходится трудиться над образом актрисы? – спросили мы.

- У нас не будет никакого сходства с предыдущим фильмом, это современное прочтение прекрасной повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», - объяснил Антон Богданов. – И я бы не стал сравнивать наш фильм с первым. Понятно, что в обоих фильмах есть задира, который никогда не сидит на месте и делает то, что захочет. Но в нашем фильме взят курс на осовременивание пьесы, на более взрослого Ивана, на более молодежную семью, поэтому из Марии Васильевны бабушку мы не делаем, она остается такой же эффектной и импозантной, как в жизни.

Еще немного и прозвучит "Камера, мотор!" Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

«Ликовала, когда утвердили на роль»

К слову, первый фильм про пермского второгодника, снятый в 1966 году, Мария Шукшина пока не посмотрела.

- Да, я играю современную бабулю, и никто меня за бабушку не принимает, - вступает в разговор заслуженная артистка России. - И даже внука моя бабушка просит называть себя не «бабуля», а Марго. У нас прекрасные отношения с внуком. И даже не как с ребенком, а как с состоявшимся человеком, который по фильму – большая умница. Я когда прочитала сценарий, обалдела! Детское кино сейчас - большая редкость, а наш фильм о внутрисемейной любви между родственниками, и центре нашей семьи – мальчик. Это хорошее позитивное кино, и я ликовала, когда Антон Богданов утвердил меня на эту роль. Спасибо, что он сдвигает такую махину, как детское кино, и я очень рада, что принимаю участие в таком замечательном проекте.

Актриса уверена, что когда съемочная группа утвердила на роль Ивана Семенова московского школьника Романа Погорелова, то «попала в яблочко».

- Не полюбить Рому невозможно, это талантливый мальчик, потрясающий, органичный, с юмором, - говорит Мария Шукшина и, улыбаясь, просит Рому закрыть уши. - Большая удача, когда такие дети появляются в кадре. Говорить ничего не надо, он с полувзгляда, с полуслова все понимает. Я ему говорю, ты, Рома, только не загордись! Потому что звездная болезнь в детском возрасте – это тяжелая история. Кто-то справляется, кто-то нет.

Рома, закрой уши! Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В сценарии нового фильма про Ивана Семенова заложена мысль о том, что родители сейчас очень давят на своих детей и заставляют заниматься никому не нужными вещами: китайским языком, экономикой, фехтованием, отправляют ходить на курсы молодых депутатов…

- Это просто тотальная мода какая-то – загрузить ребенка максимально, чтобы он глаз поднять не мог, - говорит Антон Богданов. - Футбол? Нет, футбол не для наших детей. И только наша бабушка, у которой слепая безграничная любовь, за 90 минут фильма ни разу не отказала внуку и поддерживает его во всем! Она говорит: «Хочешь плеваться косточками? Плюйся, но лучше! Петь? Иди пой! Конструировать? Иди конструируй!».

Актеры массовых сцен фильма ждут начала съемок. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Пермяки приносили на съемки огурцы и ягоды со своего огорода

По сценарию, бабушка Ивана не только лучший друг, но и помощь, во всем стена, заступник, подруга...

- Мы не делаем с Марией Шукшиной больше двух дублей, - уверяет режиссер. - Да она и сама кайфует оттого, что впервые играет такую смешную роль в детской комедии. Мы ей все время шутки подкидываем, а она говорит: «О, давайте, давайте!», поэтому мы счастливы, что она с нами.

- Я сама бабушка по жизни, у меня два внука, поэтому на съемках ты вживаешься в эту шкуру, и когда она схожа с твоей жизнью, это всегда легче, - говорит актриса. - Сложней играть то, чем ты не являешься.

На съемочной площадке. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Поначалу, когда Мария Шукшина узнала, что съемки будут проходить в Перми, даже расстроилась, потому что съемки дома – это гораздо удобнее, много дел можно успеть переделать.

- Но, когда я приехала в Пермь, я просто влюбилась в ваш город, и не столько в город, сколько в людей, ведь о месте ты всегда по людям судишь, - признается актриса. - Люди здесь чудесные! Мы снимали в школах, в частных домах, и везде такое радушие и трепет. Когда съемки были в частном доме, хозяйка пробиралась между камерами, чтобы принести нам со своего огорода то малину, то клубнику, то огурцы. Это какое-то чудо, и я очень рада, что мы снимаем здесь! Такое отношение - это как глоток свежего воздуха. Для Москвы - это уже редкость. Там все это более спокойно воспринимается, и даже холодно. А в Перми я увидела, что еще есть в России места, которые дают надежду! Я живу в гостинице в лесной зоне. Каждую пятницу и выходные там играют свадьбы. И я восхищаюсь! У нас в Москве все какие-то поникшие ходят, в масках, и боятся подойти друг к другу, а тут - гуляют, веселятся. А еще включают «Белые розы»! Уже 30 лет прошло, а тут каждую пятницу – «Белые розы». Я просто попала в какой-то другой мир, и мне это нравится!

Актрису потрясло, что в гостинице, где она живет, пермяки каждую пятницу зажигают под «Белые розы». Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Посмотреть на тот результат, который получился у команды Антона Богданова, пермяки смогут в 2022 году. Именно тогда новый фильм про Ивана Семенова выйдет на экраны. Правда, в каком именно месяце это произойдет, создатели фильма пока сказать не готовы.

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