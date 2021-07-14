С прошлого года в Пермском крае остается ненайденным один ребенок

В поисках полицейским всегда помогают спасатели и волонтеры. Фото: архив "КП"

В Пермском крае полицейские рассказали о том, как в регионе организована работа по розыску без вести пропавших детей.

За 6 месяцев этого года уже зарегистрировано 1097 таких заявлений. Чаще всего дети сами уходят из дома – 75 %, 25 % ушли из детских домов, при этом 58 % уже уходили раньше.

С 2020 года в Пермском крае остается ненайденным один ребенок. Поиски 17-летнего Евгения Янковского продолжаются. Напомним, 26 июля 2020 года днем он вышел из квартиры в Мотовилихинском районе за продуктами и пропал. Последний раз молодого человека видели в районе деревни Бобки, он шел к ней по дороге.

- Чаще всего дети уходят из дома из-за недостаточного внимания со стороны взрослых, отсутствие со стороны родителей должной заботы, внимания, асоциальный образ жизни родителей, конфликтные отношения между родителями и детьми, нежелание детей проживать в социальных учреждениях, - говорит начальник отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Виктор Мефодьевич Прорубников. - На розыск несовершеннолетних бросаются огромные человеческие ресурсы, техника. Полицейские привлекают к поиску представителей общественности, волонтеров, средств массовой информации.

ВАЖНО!

Каждый пропавший без вести человек ставится на учет в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю (241-36-40). Бюро работает круглосуточно. В БРНС принимается и обрабатывается информация о без вести пропавших гражданах; обнаруженных неопознанных трупах и лицах, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности; о пострадавших в результате несчастных случаев и преступных посягательств; задержанных и арестованных лицах.

Если у вас пропал близкий человек, нужно обратиться в районный отдел полиции по месту жительства или в Бюро регистрации несчастных случаев.

Дежурным категорически запрещено отказывать в приеме заявлений об исчезновении человека – независимо от того, сколько дней назад он пропал.

Рекомендация всем: носите при себе документы, удостоверяющие личность. Это помогает не только при общении с полицейским патрулем. Бывает, что человек попадает в больницу без сознания. Бывает, теряет память. Максимально быстро установить связь с родственниками помогут в первую очередь документы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Нужны записи с регистраторов». Следователи продолжают поиски подростка, который пропал еще в июле

Последний раз парня видели у деревни Бобки (Подробнее...)

«Меня подозревают в его исчезновении». Друг, который последним видел Арсения Воронцова, рассказал, что с ним могло случиться

29-летний пермяк пропал 23 февраля (Подробнее...)