В Перми волонтеры возобновляют поиски 17-летнего Евгения Янковского, пропавшего в июле прошлого года

Евгений Янковский пропал в июле прошлого года.

В Перми волонтеры возобновляют поиски 17-летнего Евгения Янковского. Как сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», в связи с новыми обстоятельствами.

31 мая в 10.30 объявлен сбор на отвороте на деревню Бобки с трассы Пермь-Добрянка. Одеться нужно для поисков в лесу. Координатор поисков - Ксюша Макарова, тел.: 89026308082.

Напомним, 26 июля днем Евгений Янковский вышел из квартиры в Мотовилихинском районе за продуктами и пропал. Последний раз молодого человека видели в районе деревни Бобки, он шел к ней по дороге.

Приметы юноши: на вид 16-17 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: в утепленную куртку горчичного цвета, белую футболку с коротким рукавом, светлые джинсы, темные полукроссовки.

Особые приметы: на затылке родимое пятно розового цвета. При себе был рюкзак черного цвета небольшого размера.

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