9-летняя Ирина Банникова работала в «Хромой лошади» барменом Фото: Юлия Лоза

- Нам удалось договориться с администрацией города и нам пошли навстречу, - рассказала «Комсомолке» мама Ирины Банниковой Тамара Геннадьевна Оборина. – Ирине выделили место на Северном кладбище в том самом квартале, где похоронены остальные жертвы пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Чтобы добиться этого, мы подключили журналистов, сотрудников соцзащиты, администрацию города. Там осталось всего пять мест, и одно из них отдали Ирине. Нам было очень важно, чтобы дочку похоронили именно здесь, поэтому я очень благодарная всем, кто принял в этом участие.

Врачи уже сказали родным причину смерти Ирины Банниковой – это общее истощение ресурсов организма. За 11 лет, прошедших с момента трагедии, организм женщины устал бороться и жить в стрессе. В последние месяцы Ирина теряла в весе и жизненные силы покинули ее.

Ирина Банникова с сыном Фото: Вероника ПИРОГОВА

- Ожидаем, что на прощании будет много народу, в том числе и те, кто был в ту ночь в сгоревшем клубе, те, кто знал Ирину и поддерживал нас все эти годы, - говорит Тамара Геннадьевна.

Прощание и отпевание пройдет 7 июня в Большом зале морга на улице Старцева, 61, начало в 11.30.

Напомним, Ирине Банниковой был 41 год, она стала 158-й жертвой страшного пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Девушка работала барменом в клубе и в ту страшную ночь она была на смене. Во время пожара Ирина получила острое отравление углекислым газом и поражение дыхательных путей. Девушку долго лечили в клиниках Москвы и Перми, но последние годы жизни она провела дома, с мамой и сыном.

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