Подробности убийства 13-летнего школьника в Перми

Тело мальчика нашли возле общежития на бульваре Гагарина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 23 июня возле общежития института железнодорожного транспорта на бульваре Гагарина в Мотовилихинском районе Перми учитель пермской школы №123 Ирина Светличная обнаружила тело 13-летнего школьника с ножевыми ранениями. Рядом валялся велосипед мальчика.

Ирина бросилась к нему, попыталась пережать артерию.

- Я кричала ему: «Парень, живи! Ты только живи!», - вспоминает женщина. Тут на шум из общежития выбежали студенты и воспитатель. Ирина попросила их принести бинты и вату.

Воспитатель общежития вызвала полицию и скорую.

- Когда я передала мальчика скорой, он был еще жив, - говорит Ирина Светличная.

Ребенка доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли. От полученных ран мальчик скончался.

Следователь СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Что известно об убийстве 13-летнего школьника на 24 июня.

13-летний Артем только что окончил 6 класс. Он был единственным сыном в семье. Веселый, коммуникабельный мальчик был душой компании. С ним охотно дружили и более старшие ребята.

Артем часто катался на велосипеде. Выехал на нем он и в последний день своей жизни.

Около половины восьмого вечера возле общежития он встретился с 17-летним Виктором (имя изменено – ред.). Между ребятами произошла ссора. По одной из версий, ее причиной могла стать ревность. Несмотря на то, что Артем был младше Виктора, он пользовался успехом у девочек. И тогда Виктор достал нож.

Через несколько часов следователи СУ СКР задержали подозреваемого в страшном убийстве. На допросе Виктор рассказал, что совершил преступления на почве личной неприязни.

Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Ему будет предъявлено обвинение. По статье 105 части 2 Виктору грозит до 20 лет лишения свободы.

Так как парень еще несовершеннолетний, до 17 лет он может находиться в воспитательной колонии, а с 18 переведут во взрослую тюрьму.

- Это ужасно, что наши подростки, что бы ни произошло, хватаются за нож и таким образом решают свои проблемы, - говорит уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. - Я часто бываю в нашей пермской воспитательной колонии, где находятся 100 с лишних мальчиков, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления: убийства, насилия и наркотики. Сейчас к нам отправляют их из Кировской области, Нижнего Новгорода.