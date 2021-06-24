«Я кричала ему: «Парень, ты только живи!». Пермская учительница Ирина Светличная рассказала, как пыталась спасти 13-летнего школьника

Ирина Светличная возвращалась к себе домой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я кричала ему: «Парень, живи! Ты только живи!», - учитель пермской школы №123 Ирина Светличная до сих пор в шоке.

Вечером 23 июня она возвращалась домой. Проходя мимо общежития института железнодорожного транспорта, она увидела окровавленного ребенка. Мальчик был весь изрезан. Ирина бросилась к нему, попыталась пережать артерию.

Тут на шум из общежития выбежали студенты и воспитатель. Ирина попросила их принести бинты и вату.

- Когда я передала мальчика скорой, он был еще жив, - говорит Ирина Светличная.

Но в больнице ребенок скончался.

Домой Ирина пришла вся в крови. Ее до сих пор потряхивает. У женщины самой двое сыновей.

Как стало известно «Комсомолке», 13-летний Артем только что окончил 6 класс. Он был единственным сыном в семье. Веселый, коммуникабельный мальчик был душой компании. С ним охотно дружили и более старшие ребята.

Через несколько часов следователи СУ СКР задержали подозреваемого в страшном убийстве, им оказался 17-летний подросток. На допросе он рассказал, что совершил преступления на почве личной неприязни.