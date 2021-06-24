«Был единственным ребенком в семье». Что известно о школьнике, которого в Перми убил 17-летний подросток

Осмотр места происшествия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

- С каждым днем жить становится все страшнее, какая неприязнь может возникнуть у 17-летнего пацана к 13-летнему ребенку, - пишут в соцсетях шокированные пермяки.

Страшное убийство случилось в среду вечером, 23 июня, возле общежития института железнодорожного транспорта, это в Мотовилихе. Детские крики под окном услышали студенты, выглянули на улицу и увидели лежащего на земле ребенка, он был весь в крови. Рядом валялся его велосипед.

Прохожие пытались оказать мальчику первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Врачи «скорой» констатировали его смерть.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Через несколько часов следователи СУ СКР задержали подозреваемого в страшном убийстве, им оказался 17-летний подросток. На допросе он рассказал, что совершил преступления на почве личной неприязни.

- Артем был единственным сыном у своих родителей, - рассказывают соседи семьи. – Семья очень хорошая, дружная, крепкая. Отец очень ждал сына, души в нем не чаял, все разговоры были только о нем. Сейчас и мама, и папа находятся в шоке, не могу прийти в себя и поверить в смерть единственного сына.

Погибшему мальчику было 13 лет, он только перешел в 7 класс. Был очень общительным и компанейским, дружил с ребятами более старшего возраста.

- Артем – мальчик веселый и остроумный, занимался футболом, много времени проводил на спортивной площадке, где занимался на турнике и тренажерах, гонял на велике, - продолжают знакомые семьи. – Конечно, нравился девчонкам. И даже тем, кто старше его на 2 – 3 года.

Что могло произойти в тот вечер, никто не может понять.

- Родители Артема предприниматели, семья благополучная, мальчик всегда был хорошо одет, ни в чем не нуждался. Возможно, причина конфликта – ревность, - предполагают очевидцы.

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