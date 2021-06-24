"Тело обнаружили прохожие". В Перми подросток зарезал школьника

Тело нашли возле студенческого общежития Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером в среду, 23 июня, возле общежития института железнодорожного транспорта на бульваре Гагарина в Мотовилихинском районе Перми обнаружили тело 13-летнего школьника с ножевыми ранениями.

Как рассказали "Комсомолке" очевидцы, вечером студенты услышали под окном общежития крики. Выглянув в окно, один из ребят увидел брошенный велосипед и лежащего рядом мальчика. Студенты и воспитатель общежития вышли на улицу. Мальчик был весь в крови. Проходящая мимо жительница соседнего дома попыталась помочь ребенку, остановить кровь. Но было уже поздно - мальчик скончался.

Место, где нашли тело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

К месту происшествия выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела, руководитель и следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления, а также сотрудники полиции.

- В ходе слаженной и оперативной работы в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан. Им является 17-летний местный житель, который сообщил следователю, что совершил преступления на почве личной неприязни, - рассказали в СУ СКР.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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