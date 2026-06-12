Пермь встречает День города! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермь встретила свой 303-й день рождения в ночь на 12 июня. Десятки пермяков собрались в сквере имени основателя города Василия Татищева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

День города в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Основные события Дня города стартовали в первой половине дня на городской эспланаде, набережной Камы, в парках и скверах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Праздничные события утром начались с испытаний – в городе объявили режим «Беспилотной опасности» и план «Ковер», на несколько часов был закрыт аэропорт.

Вдобавок, небо затянуло тучами и пошел теплый летний дождик.

Все эти временные невзгоды не стали причиной плохого настроения и отмены решения встречать самый главный праздник в жизни города.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На эспланаде начался праздничный концерт, пары вальсировали под аккомпанемент дождя и выступления творческих коллективов.

Большой интерес у горожан вызвал Парад автобусов. Десятки раритетных современных городских «извозчиков» стройным рядом встали вдоль эспланады, а затем дружно под аплодисменты отправились в путь по улицам города.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На набережной Камы счастливые молодожены заключали семейные союзы, тысячи пермяков вышли на променад, старорусские забавы вернули пермяков в мир детства.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стронгмены играли мускулами и соревновались в поднятии тяжестей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Благо, дождь завершился и сквозь тучи выглянуло солнце.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером пермяков ждет открытие большого летнего фестиваля «Город встреч». Над эспланадой в 21:00 прозвучит легендарная «Матушка» в исполнении не менее знаковой певицы Татьяны Куртуковой. Завершит День города праздничный фейерверк на набережной Камы. Он прогремит над нашим любимым городом в течение семи минут с 23:30.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«КП-Пермь» ведем прямую с трансляцию с мероприятий. Смотрите, как город отмечает свой день рождения в нашем канале в «Макс» или «ВКонтакте».

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