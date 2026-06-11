В городе и во всех районах запланировано больше 50 мероприятий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермь встречает свой 303-й день рождения! По традиции 12 июня мы отметим двойной праздник - День города и День России. Как сообщили в городском департаменте культуры и молодежной политики, центральными площадками станут городская эспланада и центральная набережная Камы, но более 50 других событий пройдут и в районах города – в муниципальных дворцах культуры, библиотеках, скверах и парках.

Рассказываем, какие мероприятия можно посетить, как будет ходить общественный транспорт и где будут перекрыты дороги.

Полная пргограмма Дня города Перми 12 июня 2026 года

Встречаемся у Татищева

Уже сегодня вечером, 11 июня, горожан ждут в сквере имени В. Н. Татищева. С 23 часов здесь будут работать интерактивные площадки и состоится вручение символических медалей и «ключа от города».

- В рамках Года единства народов России и Года пермской промышленности символичные атрибуты будут вручены представителям пермских организаций и компаний, ведущих активную работу на территории города, - сообщили в администрации Перми.

Для обеспечения безопасности жителей и гостей города в сквере установят три входные группы, оборудованные металлорамками. Также по периметру поставят металлические ограждения. Обеспечение безопасности будет организовано силами полиции, частных охранных организаций и народных дружинников. Предусмотрено дежурство бригады скорой медицинской помощи.

Памятные звезды

12 июня в 11 часов состоится торжественная церемония открытия памятных плит на Аллее Доблести и Славы в 66-м квартале городской эспланады. В этом году там появятся две памятные звезды:

- Евгению Широкову, народному художнику СССР, почетному гражданину Пермской области и города Перми;

- Дмитрию Дическулу, главному инженеру Пермского моторостроительного завода им. Я. М. Свердлова, Герою Социалистического Труда.

На «Исторической аллее» откроют памятную плиту в честь 100-летия пермского балета, а на «Аллее Труда» - в честь 70-летия публичного акционерного общества «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».

Эспланада

Праздник в честь Дня России и дня рождения Перми на городской эспланаде начнется в 12 часов. В программе - выступление Пермского губернского оркестра, показательные выступления регионального отделения Российского союза боевых искусств и фестиваль моды. Также свое творчество представят пермские диджеи. На территории установят пять входных групп, оборудованных металлорамками.

Кроме этого, пермяки увидят парад автобусов, который приурочен к 100-летию открытия автобусного движения в городе. Жители и гости города увидят исторические и современные модели общественного транспорта.

В 12.00 колонна начнет движение и проследует по улицам Ленина и Крисанова, затем по улице Петропавловской в направлении Комсомольского проспекта.

Набережная Камы

На набережной праздничные мероприятия также стартуют с 12 часов. Здесь состоится турнир по силовому экстриму, выступят сольные исполнители и музыкальные группы, будут работать интерактивные площадки.

В Доме молодежи состоится вручение знаков «Почетный гражданин города Перми», премии главы города Перми в сфере культуры и искусства.

Город встреч

А вечером пермяков ждет открытие летнего фестиваля «Город встреч». 12 июня в 21 час на эспланаде начнется шоу, посвященное диалогу культур и народов России. Зрители увидят постановку с участием хора «Млада», пермских танцоров, музыкантов и исполнительницы хита «Матушка» Татьяны Куртуковой.

По замыслу режиссера, шоу будет включать в себя театр, пластику, драматургию, хореографию.

- Для меня особая честь выступить впервые в Перми в День России. Прикамье по праву можно считать сердцем страны, где в единстве живут многие народы, а сам регион славится культурой и бережным отношением к нашему наследию. Во время выступления вместе с замечательными танцорами, вашими земляками, мы языком искусства расскажем о любови к своей земле - и эти чувства от самого сердца, - говорит Татьяна Куртукова.

Шоу-открытие «Города встреч» пройдет в квартале у Законодательного собрания и станет кульминацией событий Дня России и Дня города Перми.

Праздничный салют

Праздничный день 12 июня завершится семиминутным салютом. Запуск планируется в 23:30 с левого берега Камы.

Как сообщили в администрации Перми, на время проведения фейерверка временно перекроют движение по Коммунальному мосту. После салюта в целях обеспечения безопасности для зрителей будет организовано два выхода с набережной реки Камы: лестница на Соборную площадь и подземный переход на улице Попова.

Парки Перми

В 12.00 в парках «Счастье есть», «Балатово» и парке имени Чехова пройдут концертные программы, выступления вокальных и танцевальных коллективов (0+). Аналогичная программа для гостей начнется в 13.00 в саду имени Свердлова.

На набережной Камы в Закамске с 16.00 до 19.00 будет идти праздничная программа, откроются интерактивные площадки и мастер-классы.

С 15.00 до 17.00 во внутреннем дворике дворца культуры Солдатова состоится танцевально-развлекательная программа.

У Мотовилихинского пруда для жителей пройдет спортивный праздник, а в сквере имени конструктора Калачникова и сквере на улице Черняховского – праздничные мероприятия.

Библиотеки и планетарий

В городских библиотеках пройдут книжные выставки, квесты, краеведческие игры, творческие занятия, литературно-познавательные программы, экскурсии и многое другое.

В Пермском планетарии состоится интерактив «Россия - Родина моя». Также можно посетить программу «Вечернее небо Перми».

БУДЬ В КУРСЕ

Как будет ходить общественный транспорт

В ночь на 12 июня будут организованы дополнительные поздние рейсы из микрорайона Разгуляй для гостей мероприятия «Встреча Дня города Перми». После полуночи в сторону Мотовилихинского района отправятся автобусы №10, 32 и 77, а также трамваи №4, 7 и 8. В сторону центра города отправятся трамваи №4, 7, 8 и 11, а также автобус №10. Все маршруты проследуют до своих конечных остановок.

12 июня с 9:00 до 23:30 будет перекрыт участок улицы Ленина - между улицами Попова и Куйбышева. Автобусы №10, 14, 33, 50, 52, 60 и 81 проследуют в объезд по улицам Попова, Екатерининская, Луначарского и Куйбышева.

Автобусы №7 и 41 будут укорочены до улицы Попова. Маршрут №85 не будет работать после 18:00. Трамвайные маршруты продолжат работать без дополнительных ограничений.

Вечером 12 июня также будет продлена работа автобусных маршрутов №1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 74, 77, 78, 81, а также трамвайных маршрутов №4, 5, 7 и 12. Посадка на маршруты 53 и 60 будет организована на остановке «Улица Попова» по улице Петропавловской. На остальные маршруты – на существующих остановках по пути следования.

ОБЪЕЗД

Какие дороги перекроют

С вечера 11 июня до полуночи 13 июня в Перми будут действовать временные ограничения движения транспорта.

Так, с 19:00 11 июня до 02:00 13 июня запретят остановку и стоянку всех видов транспорта:

- на ул. Ленина – от ул. Куйбышева до ул. Попова,

- ул. Петропавловской – от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева,

- ул. Окулова - от ул. Попова до Комсомольского пр.,

- ул. Осинской – от ул. Монастырской до ул. Окулова и от ул. Советской до ул. Петропавловской.

С 23:30 11 июня до 00:30 12 июня запретят движение транспорта за исключением трамваев: на ул. Ленина:

- от ул. Парковой до ул. Клименко,

- ул. Пермской – от ул. Ленина до ул. Клименко в районе ул. Пермской, 6.

Будет обеспечен проезд к жилым домам по улицам Суксунской, Парковой, Разгуляйской, 1-й Разгуляйской, 2-й Разгуляйской, домам №2 и №6 на ул. Пермской и к дому №10 на ул. Екатерининской.

12 июня с 09:00 до 23:30 полностью закроют движение на ул. Ленина:

- от ул. Куйбышева до ул. Попова;

с 09:00 12 июня до 01:00 13 июня – ул. Окулова от Попова до Комсомольского пр. и ул. Осинской от ул. Монастырской до ул. Окулова;

с 18:30 до 23:30 12 июня:

– ул. Петропавловская - от ул. Попова до ул. Куйбышева,

- ул. Осинская - от ул. Советской до ул. Петропавловской;

с 18:00 12 июня до 01:00 13 июня – весь транспорт кроме общественного:

- на ул. Горького - от ул. Монастырской до ул. Советской,

- ул. Монастырской - от ул. Горького до ул. Монастырской, 1Б,

- проезд на участке между улицами Борцов Революции и 2-й Камской.

На время проведения фейерверка 12 июня с 23:00 до 24:00 для пешеходов и всего транспорта закроют Коммунальный мост - от ул. Окулова до ул. Борцов Революции.

В случае осложнения дорожной обстановки, связанной с массовым движением пешеходов 12 июня, будет обеспечено временное прекращение движения для всех видов транспортных средств по улицам Попова, Монастырская, Осинская и Окулова.

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