Пермь в полночь встретила День России и День города

Кадр из видео: Глава города Перми Эдуард Соснин | Соцсети

В ночь на 12 июня почти полторы тысячи пермяков собрались в сквере им. Татищева. В этом месте 303 года назад начала свою историю Пермь.

О праздничном событии в историческом центре города рассказал глава Перми Эдуард Соснин. В честь Года пермской промышленности и 100-летия Пермского балета медали Василия Татищева вручили Молодежным советам Мотовилихинских заводов, ПНППК, директору Фонда поддержки театра оперы и балета Наталии Атамановой.

Члену правления «Ассамблеи народов России» Наталье Шелеховой в честь Года единства народов России, помимо медали, вручили символический ключ от города.

«Вот уже 303 года наш город уверенно идет по пути процветания! И секрет нашего успеха – это упорная, плодотворная работа горожан. Постоянное стремление двигаться вперед в сочетании с любовью и уважением к месту, в котором жили наши предки, и в котором будут жить наши дети и внуки. Люди – пульс, энергия и движущая сила мегаполиса. Креативность и инициатива, профессионализм и уникальные компетенции, ответственность и патриотизм – все это есть в наших пермяках», – отметил в своем поздравлении с Днем города Эдуард Соснин.

Для гостей праздника работали интерактивные площадки и выступали музыканты. Уже утром по всей Перми стартуют основные праздничные мероприятия, которые завершит красочный фейерверк на набережной Камы.

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