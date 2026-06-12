Экипаж подводного крейсера «Пермь» поздравил пермяков с Днем города

Кадр из видео: Администрация города Перми

Моряки-подводники крейсера «Пермь» Тихоокеанского флота передали поздравления пермякам с Днем города. Они сделали видеозапись во время несения боевого дежурства. В своем праздничном обращении моряки назвали Пермь городом со своим характером и душой.

«Все, кто любит Пермь знают, что счастье не за горами – оно всегда рядом. Как на борту, так и на суше нас объединяет сплоченность, взаимопомощь и преданность общему делу. Пусть в ваших домах будет мир и гармония, в делах – успех, а в сердцах – гордость за наш город. С праздником!», – говорят подводники.

Поздравление пермяков с Днем города экипажем подводного крейсера «Пермь»

Свое поздравление они завершили трехкратным «Ура!».

Не так давно делегация моряков-подводников побывала в Перми. В День Победы 9 мая. командир экипажа атомного подводного крейсера «Пермь» Сергей Мазуренко и заместителем командира экипажа по воспитательной работе Джамбулат Тебаев встретились с руководством и общественностью города, учащимися Пермской кадетской школы №1.

Атомный подводный крейсер «Пермь» (К-572) является первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Подводную лодку заложили на стапелях Северодвинска 29 июля 2016 года, спустили на воду – 27 марта 2025 года.

Соглашение по взаимодействию в патриотической и профориентационной направленности между администрацией города и войсковой частью атомного подводного крейсера «Пермь» было подписано в День города 12 июня 2025 года.

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