Фото пермячка сделала на горе Станционной в Чусовом. Фото: Анастасия Радченко.

Не успела «Комсомолка» рассказать про необычный эллипсоидный объект, который 22 мая заметили летящим за вертолетом в селе Ильинском, как в редакцию прислали очередное фото со странным объектом.

Сняла его Анастасия Радченко вечером 24 мая над горой Станционной в Чусовом.

- Я делала фото радуги, - рассказывает «КП-Пермь» Анастасия. - Объект сразу не увидела, радугой была увлечена, а когда пересмотрела фото, он тут же бросился в глаза.

Анастасия говорит, что могла бы списать все на деффект камеры, но на двух фотографиях, сделанных с разницей в две секунды, этот объект расположен в разных местах.

Фото: Анастасия Радченко.

- Конечно, хотелось бы больше доказательных моментов, но над этой горой подобное было и раньше, - рассказывает Анастасия. - Люди рассказывают об этом друг другу, но, скорее всего, не хотят верить во что-то необъяснимое или выглядеть в глазах других фантазерами. Возможно, людей это просто пугает или смущает, поэтому широко это не обсуждают. Даже в комментариях в соцсетях под подобными постами в основном пишут: "Что вы там все курите?" Даже мы с мамой лично видели светящиеся объекты над этим местом. Я тогда еще маленькой была и тогда не было дронов или того, что может так низко летать и мгновенно исчезать. А это значит, что ни раньше, ни сейчас мне не показалось.

Чтобы убедиться, был ли вообще объект в небе, наш фотограф проверил снимок через специальную программу. Мы не утверждаем, что наша проверка на 100 процентов может говорить о подлинности фото, так как мы использовали лишь один из множества методов, проанализировав шумы на фотографии.

- По своей сути шумы - это цветные точки или зернистость, и если на фотографию уже после съемки наложили какие-то посторонние элементы, то шумы от наложенного объекта и объекта, который действительно был на фото, будут отличаться по плотности и цвету, - объясняет наш фотограф. - Мы преобразовали фото в негатив, чтобы увеличить контрастность шумов. На полученном фото мы не заметили отличий в цвете и плотности. Шумы выглядят одинаково, как и на неопознанном объекте так и на других объектах съемки. Поэтому мы пришли к выводу, что это не фотомонтаж.

Вскоре эту фотографию прокомментирует ученый. Его комменатрий мы опубликуем на нашем сайте.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru