В Пермском крае школьница сфотографировала 3-метрового призрака

Ходят слухи, что раньше в этой деревне жили колдуны. Фото предоставлено Евгенией Лакомовой

- Меня не покидало ощущение, что за мной постоянно кто-то наблюдает, я даже слышала хруст снега и треск веток, хотя вокруг не было ни души. Это ощущение оставалось со мной до тех пор, пока я не покинула окрестности деревни, - рассказывает школьница Евгения Лакомова.

Два года назад Евгения Лакомова переехала из Горловки (Донецкая область) к своей старшей сестре в деревню Гортлуд Косинского района. Женя увлекается фотографией и в прошлые выходные она решила погулять по окрестностям и пофотографировать местные пейзажи.

- Мне посоветовали сходить в давно заброшенную деревню Красильниково, что в 2,5 километрах от Гортлуда, - рассказывает Евгения. - Я привыкла ходить пешком и меня такие расстояния не пугают, к тому же мне сказали, что там мне встретятся красивые пейзажи. Странности начались сразу, как только я зашла в деревню, помимо ощущения невидимого присутствия, резко менялась погода - снег то падал огромными хлопьями, то резко прекращался и выглядывало солнце, барахлил телефон: подолгу открывал приложения и частенько зависал. Несмотря на это, я сделала серию фотографий, а когда пришла домой и стала их просматривать, увидела загадочную фигуру.

Загадочный силуэт. Фото предоставлено Евгенией Лакомовой

Фотографию с непонятным существом Женя показала своей сестре, отправила маме и деду.

- Мама и сестра сходятся во мнении, что это призрак, а дед говорит, что это дух деревни, - говорит Евгения. - Он мне еще перед отъездом говорил, что Коми - очень загадочное, сказочное место. Лично у меня эта фотография вызвала только удивление, страха не было, я столько всего в Горловке насмотрелась, что призраки просто цветочки.

Фотошоп?

Наш фотограф проверил изображение на фотомонтаж. Однако мы не утверждаем, что наша проверка на 100 процентов может говорить о подлинности фото, так как мы использовали лишь один из множества методов, проанализировав шумы на фотографии.

- По своей сути шумы - это цветные точки или зернистость, и если на фотографию уже после съемки наложили какие-то посторонние элементы, то шумы от наложенного объекта и объекта, который действительно был на фото, будут отличаться по плотности и цвету, - объясняет наш фотограф. - Мы преобразовали фото школьницы в негатив, чтобы увеличить контрастность шумов. На полученном фото мы не заметили отличий в цвете и плотности. Шумы выглядят одинаково, как и на предполагаемом призраке так и на стоящем рядом доме. Поэтому мы пришли к выводу, что это не фотомонтаж, возможно, это оптическая иллюзия или действительно что-то необъяснимое.

Синим выделены силуэты крыш домов, которые действительно были на фото. Красным - предполагаемый призрак. Как мы видим, шумы не отличаются

Русалки, лешие и банные старосты

Деревня Красильниково образовалась в конце 19 века, а ее население всегда было немногочисленным. За почти 150 лет существования в ней проживало не более 200 человек. В 2010 году из деревни уехали последние жители и с тех пор она считается заброшенной.

- Многие говорят, что раньше в этой деревне жили колдуны. Да и вообще у нас тут, в Коми, много чего интересного происходит, необъяснимого. Вы приезжайте и все своими глазами увидите, - зазывают нас сотрудники Косинского КДЦ. - Рыбаки у нас встречали русалок, охотники - леших, в банях живут старосты, есть чертовы болота, всего и не перечесть. Приезжие, конечно, в это не верят, только если не увидят своими глазами, но это есть, это существует и живет вместе с нами.

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