Блеснул на солнце и под наклоном улетел вверх: в Пермском крае за вертолетом летел неопознанный объект

Чтобы убедиться, был ли вообще объект в небе, наш фотограф проверил снимок через специальную программу. Фото: Дамир Айсин

- Какой-то круглый объект замечен только что в Янычах. Имеет эллипсоидную форму, на солнце блеснул. Летел за вертолетом. Необычно, конечно, - такую запись опубликовали 23 мая в группе Янычи ВКонтакте.

Публикация сопровождалась двумя фотографиями. По сути, фото было одно, просто для наглядности, чтобы странный объект было лучше видно, автор фото увеличил кадр.

Фото: Дамир Айсин

Фото: Дамир Айсин

Мы связались с автором фото Дамиром Айсиным.

- Я его (объект – Ред.) изначально не видел, только вертолет, - рассказывает «КП-Пермь» Дамир. - Достал телефон, чтобы увеличить, убедиться, вертолет это или нет, а когда увеличил и убедился, увидел, что на экране что-то блеснуло, я быстро сфоткал, но потом объект очень быстро пролетел вверх под наклоном. Видео снять не успел.

Мы показали снимок лектору пермского планетария Виталию Францеву и пермскому астроному-любителю, руководителю астро-клуба «Телескоп Сергею Полищуку.

Виталий Францев сказал, что не является экспертом в подобной теме, и ему сложно давать какие-то комментарии, но в 95% подобных случаев объяснение таким фото находятся и лишь 5% таких снимков невозможно объяснить.

Сергей Полищук сказал, что для хоть какого-то более-менее объективного комментария нужно было заснять объект на видео, чтобы посмотреть его в динамике.

- А так, как вариант и просто версия, - воздушный гелиевый шарик или пакет, который потоком ветра забросило на высоту, - говорит Сергей.

Чтобы убедиться, был ли вообще объект в небе, наш фотограф проверил снимок через специальную программу. Мы не утверждаем, что наша проверка на 100 процентов может говорить о подлинности фото, так как мы использовали лишь один из множества методов, проанализировав шумы на фотографии.

Объект действительно был в небе, вот только что это - загадка. Фото: Дамир Айсин

- По своей сути шумы - это цветные точки или зернистость, и если на фотографию уже после съемки наложили какие-то посторонние элементы, то шумы от наложенного объекта и объекта, который действительно был на фото, будут отличаться по плотности и цвету, - объясняет наш фотограф. - Мы преобразовали фото в негатив, чтобы увеличить контрастность шумов. На полученном фото мы не заметили отличий в цвете и плотности. Шумы выглядят одинаково, как и на неопознанном объекте так и на вертолете. Поэтому мы пришли к выводу, что это не фотомонтаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае школьница сфотографировала 3-метрового призрака (Подробнее...)

Все ахнули, когда увидели это на фото: в Перми на баскетбольном матче сфотографировали призрака (Подробнее...)

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru