Судя по "шумам", объект действительно был в небе, вот только что это - загадка. Фото: Дамир Айсин

В минувшую субботу, 23 мая, житель села Янычи Дамир Айсин софтографировал неизвестный объект, который летел рядом с вертолетом. Дамир рассказывал, что объект был эллипсоидной формы и в один момент резко под наклоном взмыл вверх.

Видео Дамир сделать не успел. Но снятое им фото мы показали лектору пермского планетария и руководителю астро-клуба «Телескоп». Также мы «прогнали» фото через специальную программу. Подробнее об этом всем читайте здесь.

Не получив однозначного ответа, мы решили показать фото еще одному ученому - эксперту в области астрономии Пермского Политеха Евгению Бурмистрову. Увиденное он прокомментировал так:

«Поскольку здесь нет видео, только фото, неспециалист первым делом предполагает что-то эзотерическое. Но давайте разберёмся, что это действительно может быть. Первое, что приходит в голову: объект выглядит как нечто далёкое и большое, по размеру сопоставимое с вертолётом. Возможно, он находится дальше, чем вертолёт, и тогда это объект размером, например, с автобус, либо, что вероятнее всего, находится ближе к нам, и по размерам намного меньше вертолёта.

Самая простая версия — это улетевшие фольгированные шарики или целлофановый пакет. Менее вероятно, но возможно: метеорологический зонд (термальные зонды).

Почему объект изменил направление? Вертолёт создаёт значительные движения воздушной массы, и траектория лёгкого предмета — шарика, пакета или связки шариков — легко меняется, потому что его масса ничтожно мала.

Я бы рассматривал версии с шариком или пакетом как основные. Это объясняет и изменение направления, и блики на солнце. А то, что объект кажется большим, — просто оптическая иллюзия: мы не знаем расстояние до объектов на фото, и скорее всего он находится ближе к объективу, чем вертолёт».

