«Операция длилась шесть часов»: что известно о состоянии пострадавшего в ДТП оператора баскетбольной команды

Фото с места аварии: скрин с видео Управления Госавтоинспекции Челябинской области.

- Я только что вышел от Дениса, его перевели в отделение хирургии. Он лежит в палате, состояние уже более-менее. Поговорил с ним. Он потихоньку приходит в себя после операции. Многие, кто увидел, что у него включился телефон, сразу начали звонить – спрашивать, как он. У нас пока огромная просьба - не названивать ему. Он очень слабый, и ему тяжело говорить. Еще хотим сказать всем спасибо за помощь! Это очень ценно для нас! Надеюсь, далее все у него будет хорошо, - говорит Илья Обмёткин – брат оператора Дениса Обмёткина, который тяжелее всех пострадал в смертельной аварии.

Напомним, в минувшую пятницу – 22 мая - в районе города Златоуст автобус Mercedes Benz, в котором возвращалась в Пермь баскетбольная команда «Бионорд Про», попала в ДТП. По одной из версий, водитель микроавтобуса с баскетболистами заснул и вылетел на «встречку».

После столкновения с ехавшей на встречу «Газелью», тяжело пострадал оператор команды Денис Обмёткин, он около трех лет снимал игры баскетбольной команды «Бионорд Про».

На «скорой» 25-летнего парня увезли в больницу, ему сделали операцию.

- Операция - врачи сказали, что их было две - длилась около шести часов и закончилась в пятницу в районе полудня, - рассказал журналистам «КП-Пермь» брат Дениса, Илья. - В себя Денис пришел только ближе к вечеру.

Что касается его возвращения в Пермь, то еще какое-то время - минимум неделю после операции - Денис Обмёткин пробудет в больнице. Все это время с ним в Златоусте будет находиться родной брат.

Оплатить проживание в другом городе пермяку помогает баскетбольная команда, а также финансовая поддержка неравнодушных людей. Сразу после того, как случилось ДТП, открыли сбор, и была собрана необходимая сумма.

Денис хоть и в больнице, но уже знает, что немало людей откликнулось, и благодарит всех.

Дальше и врачи, и родственники будут следить за динамикой восстановления. Пока они делают очень осторожные прогнозы: есть надежда, что здоровье пострадавшего в аварии пермяка полностью восстановится, и что он вновь встанет на ноги.

- Когда это произойдет - пока непонятно. Ждем. И очень надеемся на полное выздоровление, - говорит Илья Обмёткин.

