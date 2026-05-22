«Перенес операцию, о состоянии нам не сообщают!»: родственники пострадавшего в ДТП с баскетбольной командой оператора хотят транспортировать его в Пермь

Фото с места аварии: скрин с видео Управления Госавтоинспекции Челябинской области.

Самый тяжелый пострадавший в ДТП, в которое попали пермские баскетболисты, это оператор команды Денис Обмёткин. 25-летний парень находится в больнице, он перенес операцию. Журналисты «КП-Пермь» поговорили с его мамой Светланой Обметкиной.

- Старшему сыну под утро позвонила девушка из команды и сообщила про аварию. Через нее мы связались с сотрудниками ГИБДД и узнали, что произошло, - поделилась с нами мама Дениса - Светлана Обмёткина.

Она рассказала, что оператором на играх команды «Бионорд Про» Денис работает около 3 лет.

- Денис живет отдельно, и редко когда ставит нас в известность о своих командировках. Обычно приезжает и докладывает: «Я вернулся». В последний раз он приезжал к нам домой в выходные. Настроение было хорошее, он покатался на спортивном мотоцикле, но мы даже не знали, что он уехал в Магнитогорск.

Пока что-либо конкретное узнать о травмах и состоянии сына по телефону семья не может.

- Вроде как у него сломаны ребра, но мы звоним в больницу, а там говорят - идет операция, и пока сказать о его состоянии ничего не можем. Еще говорят – хотите - приезжайте к нему сами.

Светлана объясняет, что сейчас они решают вопрос - кто поедет в Златоуст: старший сын, отец или она сама.

- Кому-то из нас обязательно необходимо остаться дома, ведь 23 мая у нашей младшей дочери - десятилетней сестры Дениса - будет выпускной в начальной школе. Она очень ждала его к себе на праздник, но не сбылось. Мы очень надеемся на лучшее, но самое тяжелое - это неизвестность, когда нам ничего не говорят.

- К брату поеду я, - рассказал старший брат Дениса Обметкина – Илья. – Выезжаю на поезде. Наша главная задача сейчас – понять состояние брата и возможность его транспортировки домой, в Пермь. Команда уже готова оказать нашей семье всю помощь в транспортировке Дениса домой.

Напомним, в 04.15 утра 22 мая пермская баскетбольная команда «Бионорд Про» попала в страшную аварию. На 1740-м километре трассы М-5 «Урал» в районе города Златоуст 51-летний водитель, управлявший микроавтобусом Mercedes Benz, ехавший по маршруту Магнитогорск – Пермь, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

На «встречке» микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем Газель. В результате лобового столкновения водитель микроавтобуса Mercedes Benz скончался на месте, а всего пострадали пять человек: трое пассажиров микроавтобуса Mercedes Benz, а также водитель и пассажир Газели.

