Фото с места аварии: скрин с видео Управления Госавтоинспекции Челябинской области.

- С командой все хорошо, - поделился с журналистами «КП-Пермь» главный тренер пермской баскетбольной команды «Бионорд Про» Алексей Жердев. - Мы находимся в Златоусте и готовимся к отправке в Пермь. Серьезных травм у игроков нет, к счастью, все были пристегнуты в момент ДТП. Это пока вся информация, которую я могу сказать.

Напомним, в 04.15 утра 22 мая пермская баскетбольная команда «Бионорд Про» попала в страшную аварию. На 1740-м километре трассы М-5 «Урал» в районе города Златоуст произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

51-летний водитель, управлявший микроавтобусом Mercedes Benz, выполняющий заказную перевозку по маршруту Магнитогорск – Пермь, выехал на полосу встречного движения. Причины маневра выясняются, но есть версия, что он уснул за рулем.

ГИБДД по Челябинской области Баскетбольная команда из Перми попала в смертельную аварию

На «встречке» микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем Газель, управлял которым 41-летний водитель. В результате лобового столкновения водитель микроавтобуса Mercedes Benz скончался на месте от полученных травм. Всего пострадали пять человек: трое пассажиров микроавтобуса Mercedes Benz, а также водитель и пассажир Газели.

В микроавтобусе находились баскетболисты команды «Бионорд Про» из Пермского края, к счастью, все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.

- Оператор Денис Обметкин, который возвращался из Магнитогорска вместе с нашей командой, прооперирован в больнице города Златоуста, - сообщили в БК «Бетсити Парма» на своей странице в соцсетях. - Все игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Парням была оказана помощь, сейчас все на ногах. Уже сегодня ребята на поезде возвращаются в Пермь.

Несколько часов на месте смертельного ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

- Проводится проверка, в рамках которой будут установлены все причины и условия, способствовавшие трагедии, назначен ряд экспертиз для принятия дальнейшего процессуального решения, - сообщили в Управлении Госавтоинспекции Челябинской области.

Напомним, пермские баскетболисты возвращались в Пермь из Магнитогорска, где вечером 21 мая завершился третий «Мастер» Тандема WINLINE чемпионата России по баскетболу 3х3. «Бионорд Про» из Перми стала победителем турнира. В финале пермяки победили команду Lugang счетом 21:19.

В состав победителей вошли: Станислав Шаров, Александр Зуев, Игорь Бурик, Илья Богданов. Команду к турниру готовил главный тренер Алексей Жердев.

ОФИЦИАЛЬНО

- По данному факту следователем следственного отдела по городу Златоуст СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся, - сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

