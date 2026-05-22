Игроков команды «Бионорд Про» из Перми с ушибами и легкими травмами доставили в больницу и оказали квалифицированную помощь. Фото: скриншот видео ГИБДД по Челябинской области

Подробности смертельной аварии с пермской баскетбольной командой

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в соцсетях сообщил о смертельной аварии с командой «Бионорд Про» из Перми. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста.

Погибшие и пострадавшие в ДТП с пермской баскетболной командой

Игроков команды «Бионорд Про» из Перми с легкими травмами доставили в больницу и оказали квалифицированную помощь.

«Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень находится на связи с коллегами из Челябинской области», – уточнил глава региона.

Кто был в команде из Перми, разбившейся в ДТП

Вечером 21 мая в Магнитогорске завершился третий «Мастер» Тандема WINLINE чемпионата России по баскетболу 3х3. По информации БК «БЕТСИТИ Парма», «Бионорд Про» из Перми стала победителем турнира. В финале пермяки победили команду Lugang счетом 21:19.

В состав победителей вошли: Станислав Шаров, Александр Зуев, Игорь Бурик, Илья Богданов. Команду к турниру готовил главный тренер Алексей Жердев.

Уральский завод противогололедных материалов, который поддерживет баскетбольную команду, выразил соболезнования родным и близким погибшего водителя автобуса.

- Со спортсменами и тренерским штабом находимся на связи, со своей стороны будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку, - сказали в УЗПМ.

Фото с места ДТП с пермской баскетбольной командой

Видео ДТП с пермской баскетбольной командой

